Nijedan preparat za negu kože nije delotvoran protiv njih: Ove loše navike vas čine starijom nego što jeste

Postoje navike koje utiču na nas na načine kojih nismo ni svesni. Među njima su i navike koje nas čine starijima.

Evo o čemu je reč.

Bezopasne navike koje vas čine starijom

Verovatno ćete biti zaprepašteni kada vidite na koji način štetite vašoj koži. Iako su u pitanju naizgled bezopasne i rutinske navike, ovih 11 navika će učiniti da izgledate starije.

Spavanje na stomaku

Nema većeg uživanja nego kada se ušuškate u krevet i zarijete lice u mekani jastuk. Međutim, takva navika dovodi do stvaranja bora i nabora na licu, vratu, ali i u predelu dekoltea. Ako volite da spavate na stomaku, to će dovesti do pojave poprečnih bora na čelu, ali i do kesa ispod očiju. Spavanje na boku ima sličan efekat, stoga bi najbolje bilo da spavate na leđima.

Mali unos vode

Od vitalnog je značaja da osoba dnevno konzumira određenu količinu vode što podrazumeva 1,5-2 litre vode. Nedostatak vode utiče na opšte stanje organizma: slabost, umor i gubitak energije. To sve utiče na prerano starenje i pojavljivanje bora. Ovo utiče i na višak kilograma jer se žeđ, često pomeša sa gladi.

Izbegavanje uklanjanja šminke noću

Ukoliko ne očistite šminku sa lica pre nego što odete na spavanje vi u stvari maltretirate vašu kožu. Ako imate ovu naviku, verovatno ćete se suočavati sa bubuljicama, upalama, ljuštenjem kože i proširenim porama. To sve naravno doprinosi da koža brže stari. Koži je potreban odmor od šminke i zbog toga se mora očistiti, tonirati i hidrirati.

Nedovoljno hidriranje

Vašoj koži treba hidratacija kako bi bila glatka i mladolika. Činjenica je da suva koža prouzorkuje bore. Nanesite svakodnevno hidratantnu krem ujutro i uveče i spasite svoju kožu od pomenutih ružnih navika koje vas čine starijom.

Česti piling lica

Mnogo žena misli da je svakodnevno izlaganje lica pilingu dobra navika. Međutim, upravo suprotno. Ovo značajno može oštetiti kožu i stvoriti nove bore. Na kraju krajeva, sa razlogom postoji uputstvo za korišćenje koja često savetuju upotrebu pilinga jednom ili dva puta nedeljno.

Zanemarivanje krema za zaštitu od sunca

Kreme za zaštitu od sunca su jednako važno i leti i zimi. UV zraci deluju i kad je hladan vazduh u pitanju. Dakle, nemojte preskakati ovaj vid zaštite kože kada izlazite napolje jer će oštećenja na koži koje izaziva sunce činiti da vaša koža izgleda starije.

Pogrešno držanje kičme

Uspravno držanje je znak samopouzdanja, ali ovo takođe ima uticaj i na vašu kožu. Ako ste stalno pognuti ili pogrbljeni, koža će vam biti opuštena tamo gde treba da bude zategnuta i mladolika. Dakle, ako se ne bavite fizičkom aktivnošću, a uz to ste i pogrbljeni verovatno će vaša koža učiniti da izgledate mnogo starije nego što zaista jeste.

Uvrtanje kose oko prsta

Koliko god ovo zvučalo neverovatno i uvrtanje kose oko prsta utiče na to da delujete starije. Naime, uvrtanje povređuje folikule dlake i to će oslabiti vašu kosu, a verovatno i prorediti. Naravno, oštećena i retka kosa sigurno neće učiniti da izgledate mladoliko.

Veliki unos kafe

Kafa je najboljji prijatelj celulita. Ona dehidrira telo i zadržava izlučivanje toksina stvarajući celulit. Osim toga, kafa ispira kalcijum i stvara mrlje na zubnoj gleđi. Ta dehidracija je razlog da vaša koža prerano stari. Dakle, možete piti kafu, ali smanjite količinu na jednu šoljicu dnevno.

Često dodirivanje lica

Često dodirivanje lica može da bude veoma problematično jer na taj način prenosite bakterije i prljavštinu na vaše lice koje mogu da stvore razne upale. Naročito, ako ste još skloni i tome da samostalno istiskate mitisere i bubuljice. Dakle, prljave ruke dalje od lica!

Nedostatak sna

Svima je potrebno 8 sati sna kako bi uspešno funkcionisali. Međutim, pravilan san je značajan i za očuvanje lepote i mladosti. Ne možete da spavate četiri sata i da očekujete da se vaše telo u potpunosti oporavi od prethodnog dana. Zbog toga vodite računa da se dobro naspavate kako biste izgledali mladoliko.

Dakle, ako imate ove navike koje vas čine starijom, vreme je za promene. Osim što ćete izgledati mlađe i lepše, i osećaćete se bolje. Stoga ne oklevajte, nego skupite snagu i izbacite loše navike iz vašeg života, piše Lepota i Zdravlje.

