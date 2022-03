Od princeze Dajane do Madone: Izreke najmoćnijih žena istoriji

Svima su nam uzor jake, nezavisne žene. Ali, kako možete i same postati jedna od njih? Lako se prepustiti osećanjima sumnje u sebe i odustati od izazova. Ali to sigurno nije ono što bi snažna žena uradila.

Ovde su neki inspirativne rečenice za žene koji će vas osnažiti, a izgovorile su ih neke od najjačih žena u istoriji.

“Volim da vidim mladu devojku kako izlazi i svet grabi za revere. Život je težak. Moraš izaći i pobediti ga.” – Maja Endželou

“Kada dajemo od sebe najbolje što možemo, nikad ne znamo kakvo čudo može da se pojavi u našem životu ili u životu drugoga.” – Helen Keler

“Svaka žena koja razume probleme vođenja domaćinstva, bolje će razumeti probleme vođenja države.” – Margaret Tačer

“Ako poštuješ sva pravila, propuštaš svu zabavu.” – Ketrin Hepburn

“Život se ne meri brojem udisaja koje udahnemo, već trenucima koji nam oduzimaju dah.” – Maja Andželou

“Kada ste intelektualac, imate puno pitanja koja nemaju odgovora. Možete da ispunite svoj život idejama i još uvek ići kući usamljeni. Ono zaista važno što imate su osećanja. To je ono što je muzika za mene. “- Dženis Džoplin

“Život se skuplja ili širi u odnosu na nečiju hrabrost.” – Anais Ninsi

“Ako vam se ne sviđa da budete otirač, onda se podignite s poda.” – Al Anon

“Bez obzira šta radite, budite drugačiji – to je bio savet koji mi je majka dala, a ja ne mogu da se setim boljeg saveta za preduzetnike. Ako ste drugačiji, istaći ćete se. “- Anita Rodik

“Puno ljudi se plaši da kaže šta žele. To je razlog zašto oni ne dobiju ono što žele. “- Madona

“Žena je kao vrećica čaja – nikad ne znaš koliko je jaka, sve dok ne završi u vrućoj vodi.” – Eleonor Ruzvelt

“Znam da mi Bog neće dati ništa s čim se ne mogu nositi. Samo želim da ima malo manje poverenja u mene.”- Majka Tereza

“Sudbina je naziv koji se često daje u retrospektivi na izbore koji su imali dramatične posledice.” – J. K. Rouling

“Ja ne mogu, u bilo kojoj dobi, biti zadovoljna i zauzeti moje mjesto uz kamin i jednostavno gledati. Život treba živjeti. Znatiželja se mora održati na životu. Osoba nikada ne bi smjela, iz bilo kojeg razloga, okrenuti leđa životu. “- Eleonor Ruzvelt

“Tražimo pravdu, tražimo jednakost, tražimo da sva građanska i politička prava koja pripadaju građanima SAD-a, budu zagarantovana nama i našim ćerkama zauvek.” – Suzan B. Entoni

“Verujem da svako od nas ima lični poziv koji je jedinstven kao otisak prsta – i da je najbolji način na koji možete otkriti šta volite, a zatim pronađete način da to ponudite drugima – služenje, naporan rad i takođe omogućavanje energiji svemira da vas vodi. “- Opra Vinfri

“Jaka žena shvata da su darovi poput logike, odlučnosti i snage jednako ženstveno kao i intuicija i emocionalne veze. Ona vrednuje i koristi sve svoje darove. “- Nensi Ratburn

“Žena je puni krug. Unutar nje je moć stvaranja, nege i transformacije. “- Dajen Maričajl

“Samo gledajte, svi vi muškarci. Ja ću vam pokazati šta žena može da uradi…Preći ću celu zemlju, juriću do Meseca … Nikad se neću osvrnuti. “- Edna Gardner Vajt

“Najbolja zaštita koju svaka žena može da ima… je hrabrost.” – Elizabet Kedi Stenton

“Moramo da verujemo da smo nadareni za nešto – i tu stvar, bez obzira na cenu, moramo postići.” – Marija Kiri

“Uspeh stvara samouverenost.” – Beril Markam

“Zato što sam žena, moram da uložim neobične napore kako bi uspela. Ako ne uspem, niko neće reći: “Ona nema ono što je potrebno.” Oni će reći: “Žene nemaju ono što je potrebno.” – Kler But Lus

“Način na koji mislimo o sebi ima veze s time kako nas svet vidi i kako vidimo sebe uspešno priznate od strane sveta.” – Arlin Rankin

“Pitanje nije ko će me pustiti; već ko će me zaustaviti. “- Ajn Rand

“Ljudi misle da je na kraju dana muškarac jedini odgovor [za zadovoljstvo]. Zapravo, posao je bolje rešenje za mene. “- Princeza Dajana

“Ako gledate šta imate u životu, uvek ćete imati više. Ako gledate šta nemate u životu, nikada nećete imati dovoljno. “- Opra Vinfri

“Šta god žene radile, one to moraju da odrade duplo bolje od muškaraca kako bi se mislilo da su upola dobre kao oni. Srećom, to nije teško. “- Šarlot Viton

“Ljudi najčešće odustaju od svoje moći zbog toga što misle da je nemaju.“ – Alis Voker

“Pojedinci više vole ljude kada su pod izvanrednom opsadom nesreće, nego kad pobeđuju.” – Virdžinia Vulf

“Možda ćete doživeti mnoge poraze, ali ne morate biti poraženi. U stvari, možda će biti potrebno da doživite poraze, tako da možete da znate ko ste, iz čega se možete uzdignuti i da se još uvek možete uzdignuti.”- Maja Andželou

“Žene nisu nikada jače nego kad se ogrnu svojim slabostima.” – Madam Mari du Defan

“Kad se jedna vrata sreće zatvore, druga se otvore; ali često gledamo tako dugo u zatvorena vrata da ne vidimo ona koja nam se otvore.”- Helen Keler

“Kada izgubite nekoliko puta, onda shvatite kako je teško pobediti.” – Štefi Graf

“Kada svoj život uzmete u svoje ruke – šta se događa? Strašna stvar, ne možete nikoga da krivite ni za šta. “- Erika Džong

“Udaljavate se od stvarnosti kada verujete da postoji opravdan razlog za vašu patnju.” – Bajron Kejti

“Hrabrost je poput mišića. Korišćenjem je jačamo. “- Rut Gordon

“Uvek se odlučite na izbor koji vas najviše plaši, jer to je onaj koji će zahtevati najviše od vas.” – Kerolajn Mis

“Jedna od najhrabrijih stvari koje možete da uradite je da prepoznate sebe, znate ko ste, u šta verujete i gde želite da idete.” – Šila Marej Betel

“Potrebno je mnogo hrabrosti da se suprotstavimo svojim neprijateljima, ali nam je potrebno još i više hrabrosti da se suprotstavimo svojim prijateljima.- J. K. Rouling

“Uživanje u životu je za ženu najbolja kozmetika.” – Rozalind Rasel

“Žena ne sme da prihvata; ona mora da izaziva. Ona ne sme da se divi onome što je izgrađeno oko nje; ona mora da poštuje tu ženu u njoj koja se bori kako bi se izrazila. “- Margaret Sanger

“Možete imati neverovatnu inteligenciju, možete imati veze, prilike vam mogu padati s neba. Ali na kraju, naporan rad je istinska, trajna karakteristika uspešnih ljudi. “- Marša Evans

“Muškarac mora da uradi ono muškarac mora da uradi. Žena mora da uradi ono što on ne može. “- Ronda Hensom

“Mi još uvek živimo u svetu u kojem značajan deo ljudi, uključujući žene, veruje da je ženi mesto kod kuće i da ona želi da bude isključivo u kući.” – Rozalin Sasmen

“Morate imati poverenja u svoje sposobnosti, a onda biti dovoljno jaki da izdržite.” – Rozalin Karter

“Žena se ne rađa, žena se postaje.“ – Simone de Bovoar

(Atma)

