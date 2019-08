Oduševite ga: Izaberite savršen parfem

Ostavite nezaboravan utisak uz pravi izbor parfema

Ako ste isprobali veliki broj parfema, a još uvek niste pronašli onaj koji vam je postao omiljeni, uz ove savete taj problem više nećete imati.

Dobar izbor parfema može dosta toga da kaže o ličnosti, ali i da postane zaštitni znak po kojem će vas ljudi pamtiti.

Ljubav već pri prvom susretu

Prvi utisak je veoma važan. Odaberite parfem koji vas obori s nogu već pri prvom korišćenju. Ako možete da zamislite taj parfem na svojoj koži svakoga dana to je znak da je on idealan izbor za vas.

Uvek isprobajte parfem na svojoj koži

Svaka osoba ima svoj prirodni miris, pa tako neće isti parfem mirisati identično na svakoj osobi. Pri kupovini, naprskajte malu količinu na zglob i sačekajte nekoliko minuta da on blago ispari. Tek u tom trenutku možete da osetite pravi miris parfema. Stručnjaci kažu da ukoliko nakon nekoliko nošenja prestanete da osećate miris parfma na sebi, to je siguran znak da se savršeno uklopio za vašom kožom i da je to pravi parfem za vas.

Parfem bi trebao da bude zaštitni znak i da pokaže karakterne osobine

Onaj miris koji oslikava karakter je pravi izbor. On treba da se uklopi u životni stil i životne navike.

Osobama koje su nežne, romantične, opuštene lepo će pristajati lagane cvetne ili voćne note.

Suprotno, osobama koje su temperamentne i energične treba jak, moćan i upadljiv miris.

Pronađite parfem po kom će ljudi početi da vas prepoznaju. Vaš idealan parfem treba da bude vaš zaštitni znak.