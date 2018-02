Otkrivamo od koje godine žene počinju da propadaju…

– Ako možete da mi kažete koje godine su najbolje za ženu, odnosno posle koje godine sve teže podnosite što vam se godine lepe?

Neke su spremne na plastične zahvate uz kilometarske konsultacije sa alavim plastičnim hirurzima.

Kad zatežu ovo ili ono, mene zanima kojoj godini života teže? (Maršalov Prijatelj)

– Posle 25… (minos)

– Žene se zapravo izdižu sve vise sa godinama. (v i v i j e n)

– To je upravo ono što privlači muške propalice, ta vaša „visina“. (kojote)

– Ako su disciplinovane, ne moraju da propadnu nikad. Posle 35 godina, mislim da žena treba pojačano da vodi brigu o svom izgledu, mnogo više nego pre. Ali što se mora, nije teško 🙂 (Emily_Bg)

– Naravno da propadaju fizički, to je tako neminovno. Dobijamo na intelektu, šarmu, opuštenosti, ali za čitanje knjige su ti potrebne duže ruke, tj đozluci, koža posle spavanja ostaje nagužvana još dobrih pola sata, kad čučneš, treba da se uhvatis za nešto da ustaneš, je l baš moram da nabrajam? Spisak je više nego podugačak. (smokvicica)

– I najbolje vino propadne u neadekvatnim uslovima. Važno je ko i kako ga čuva. (krasuljak)

– Posle 35-te propadaju, do četrdeseste maksimalno uspevaju sakriti propadanje, do 45. uspevaju sakriti brzinu propadanja, a posle 50. su baš to to to, tj koliko su propale, propale su, i tu se nema šta mnogo skriti, seda kosa i loši zubi, sve drugo – što se više skriva, deluje baš suprotno. (gost 159591)

– To sa lošim zubima i nije baš tačno, pošto moji matorci imaju zube kao konji, sve svoje. Nego, za ženu je jako važno u kasnijim godinama da bude malo punija, jer je lice jedrije. Moja mama u sedamdesetoj ima telo kao devojka, pliva tri puta nedeljno, ali lice kao pergament. (smokvicica)

Napišite i Vi šta mislite o ovoj temi na Forumu Krstarice…