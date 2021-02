Ovako su se nekada savetovale dame po pitanju seksa

Rodna ravnopravnost i emancipacija su zaista prešli dug put od vremena kada su razni priručnici savetovali damama ovakvo ponašanje u krevetu!

Danas ovo možda izgleda smešno, ali milioni srećno (i ne tako srećno) udatih žena krajem 19. i početkom 20. veka naprosto su gutale savete za ponašanje u krevetu koji su objavljivani u raznim časopisima, priručnicima i “ženskim knjigama”. Predstavljamo vam neke od njih:

Muškarci moraju da budu dominantni u krevetu

“Malo je stvari na svetu koje mogu da uvrede muškarca kao žena koja ga usmerava u seksu. Priroda zahteva da muškarac bude dominantan u krevetu”, Tomas D. Horton, “What Men Don’t Like About Women” (1945)

Kupite najskuplji donji veš i neka bude roze i čipkast

“Svaka žena mora da nosi najskuplji donji veš koji može da priušti, koji bi trebalo da bude roze boje i ima čipku i volančiće. To doprinosi atraktivnosti donjeg veša i sviđa se prosečnom muškarcu”, Vilijam Džozefus Robinson, “Woman, Her Sex and Love Life” (1927)

Mislite na godišnja doba

“Donje rublje za leto treba biti lagano i udobno. Ne treba biti teško, nego lakše, a opet dovoljno debelo da vas zageje i spreči prehladu”, časopis “Ladies Home Journal”, XIX vek

Ne koristite lubrikant

“Lubrikant nije prirodan proizvod, namenjen intimnim delovima tela. Zato njegovo nanošenje nije mudro, sanitarno i u suštini je prljavo”, H.V. Long, “Sane Sex Life and Sane Sex Living” (1919)

Ne dozvolite nikad da vas vidi golu

“Mudroj ženi biće cilj da ne dozvoli njenom mužu da je vidi golu, niti mu dozvoli da njoj pokazuje svoje golo telo”, Rut Smiters, “Sex Tips For Husbands and Wives” (1894)

Ne čitajte knjige o seksu

“Ne samo da su novele o seksu lažne i nimalo realistične, već sami opisi scena seksa i romantičnih epizoda imaju odjek u ženskom fizičkom sistemu i tendenciju da stvore abnormalno uzbuđenje njenih reproduktivnih organa”, Meri Vud-Alen, “What A Young Woman Ought To Know” (1899)

Razmak između obroka i seksualnog odnosa od ključne je važnosti za vaše zdravlje

“Pravo vreme za seks je veoma važno odrediti jer nepažnja može dovesti do poremećaja varenja, loše probave i drugih stomačnih problema. Osobe koje imaju predispozicije za ove bolesti nikada ne bi trebalo da imaju odnose neposredno pre jela, a ni neposredno posle”, priručnik dr Eštona (1861)

Pravite se mrtve u mraku

“Dođe li do seksa, najbolje je da se to događa u potpunom mraku. Dobro je da se pravite mrtvi jer svaki, i najmanji pokret može sugerisati da u seksu zapravo uživate”, Rut Smiters, “Sex Tips For Husbands and Wives” (1894)

