Ove 3 seks poze svaku ženu dovode do orgazma

Istraživanje pokazalo…

Kako bi ženu doveli do orgazma ne treba da budete kreativni niti da naučite Kama Sutru napamet. Prema jednom istraživanju u kojem je ispitano 500 žena o pozama koje ih najčešće dovode do orgazma, otkriveno je da su najbolje poze one s kojima ste verovatno dobro upoznati.

Top tri pozicije su kaubojka ili žena gore (35%), pseća poza (25%) i misionarska poza kada je muškarac gore (23%). Poze kao obrnuta kaubojka (žena koja je gore, okrenuta leđima) i spooning (kašika) nisu osvojile puno glasova (5%).

Ove tri pozicije su uobičajene, ali ipak ženama pružaju najveći užitak.

1. Kaubojka

Ova poza uspeva zato što žena ima kontrolu i određuje tempo koji joj odgovara. Ova poza pomaže da stimuliše prednji deo vagine koja je najosjetljivija. Ovu pozu vole i muškarci jer tako najbolje vide svoju partnerku.

2. Pseća poza

Penetracija sa zadnje strane omogućuje da vrh penisa dotakne vrat maternice (cerviks) koji je prožet živčanim završetcima što ženu dovodi do lakšeg postizanja orgazma.

3. Misionarska poza

Ova poza omogućuje najviše intimnosti između vas i vašeg partnera. Možete se gledati u oči i ostvariti maksimalan kontakt kože o kožu. Osim toga, ona će uživati u trenju vašeg penisa o njen klitoris.