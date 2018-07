Skrivaju UŽASNU istinu: ove devojke svi hvale, ne sluteći čime se one zapravo bave…

„Svedoci smo da je poslovna pratnja danas veoma raširena u Srbiji. Devojke koje troše mnogo više nego što zarađuju uglavnom se diskretno bave ovim vidom prostitucije. Na prvi pogled, mnogi bi se zavarali i nikada ne bi pomislili za neku devojku da je poslovna pratnja.

Često su to i obrazovane devojke, koje i rade, kulturno se ponašaju i imaju stavove sasvim suprotne onom što jesu.

Vrlo često mogu da zavaraju okolinu. Temu sam postavio jer sam više puta, a posebno nedavno, imao slučajeve da okolina o dotičnim devojkama peva hvalospeve, niko ne sumnja o kakvoj osobi se radi.“(Renegade-Ns)

Jedan tekst na ovu temu koji prenose beogradski mediji:

Ispovest devojke koja radi kao poslovna pratnja: „Navikla sam na hleb s kavijarom.“

“Elitne prostitucije” i devojaka koje rade kao poslovna pratnja ima mnogo više nego što možemo i da zamislimo.

– Kada izađete u neki od popularnih prestoničkih klubova u separeu, za koji samo rezervacija košta 30.000 dinara, videćete nekoliko biznismena okruženih postavom dugonogih lepotica sa zanosinim oblinama. Te devojke se uglavnom predstavljaju kao manekenke ili studentkinje privatnih fakulteta, ali istina je da većina njih radi kao poslovna pratnja – kaže Divna.

Jedan dan njenog života počinje ustajanjem u osam ujutru i odlaskom u teretanu, jer uvek mora da bude u top formi. Slede posete kozmetičaru, frizeru, a ponekad i profesionalnom stilisti. To sve košta, ali košta i društvo takve devojke, i to ni manje ni više nego 1.000 evra za veče i noć.

– Ljudi misle da mi muškarci plaćaju samo za seks, međutim, to nije istina. “Paket” koji nudim obuhvata pojavljivanje na događajima, poslovne večere na kojima se od mene očekuje da mogu da podržim razgovor i na ekonomske i na političke teme. Sledi pojavljivanje u klubu i pri želji klijenta “intimno druženje” – objašnjava svoj posao jedna od njih.

Druga kaže:

– Imam stalan posao u državnoj firmi, ali moja plata nije bila dovoljna za sve mesečne potrebe moje porodice. Zato sam otvorila agenciju i već pet godina mi odlično ide.

Devojke izgledaju kao milion dolara, jer imamo standarde ispod kojih se ne spuštamo. Devojke idu isključivo po preporuci, a diskrecija je zagarantovana. Imamo mlade, atraktivne devojke, ali i starije gospođe koje drže do sebe.

Neke od njih imaju i svoje porodice, ali to je njihova privatna stvar sve dok profesionalno obavljaju svoj posao. Makar to značilo da na kraju sastanka dođe i do seksualnog odnosa – priča ona.

