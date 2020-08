Ove ODVRATNE navike žene imaju tokom leta, ali ne priznaju

Verovatno i vi radite ove pomalo odvratne stvari ili ste barem jednom u životu radile

Sve žene tokom leta rade neke čudne stvari, ali nipošto neće da priznaju.

Testiranje znoja

Tokom leta se više znojimo zbog visokih temperatura. Zbog ovog neprijatnog osećaja žene često koriste jednu metodu testiranja znoja ispod pazuha, tako što podignu ruku kako bi proverile da li neugodno mirišu. To rade kada nisu sigurne da li su se oznojile. Isti princpir primenjuju i za grudi kako bi proverile da li treba odmah da se istuširaju kada stignu s posla.

A ako se zaista znoje, onda prebrišu znoj rukom. Radite li tako?

Ne peru svakodnevno brushalter

S obzirom na to da se leti više znojimo, logično je da svakodnevno menjamo gornji deo odeće. Ali, mnoge žene ipak to ne rade. One koriste isti brushalter više dana, pa čak i cele nedelje.

Stopala puna flastera

Žuljevi na nogama uobičajeni su tokom leta.

Međutim, žene to nesprečava da i dalje nose sandale, japanke, papuče, i to čak i kada im stopala izgledaju kao da us godinama živele u šumi. U takvim slučajevima je flaster obavezan.

Izuvanje cipela

Svaka od nas zna kako je opuštajući osećaj kada za radnim stolom izujemo cipele, makar na par minuta. Međutim, mnoge žene zaboravljaju da će se tada osetiti sav znoj jer cipele i znoj su loša kombinacija. Našim kolegama na poslu tada neće biti prijatno, a bogami ni nama.

Korišćenje pudera tokom vrućine

Čak i najbolji mejkap nakon šest sati na 30 Celzjusa izgleda kao da ga nije ni bilo. A mi stavimo još jedan sloj preko toga.

Iako znamo da nije baš higijenski brisati znoj s lica s pomoću sunđera za šminku, mnoge to radimo.

Gole noge na presvlakama

Tokom leta nosimo kraće suknjice i haljine, pa sednemo na sedište sa presvlakom u autubusu, stolicu u kafiću ili kod frizera, tada se učestalo znojimo.

Još je gore kad ustanemo, a iza nas ostane more znoja. Odvratno, zar ne?

Slojeviti lak za nokte

Još juče je padala kiša, a danas je odjednom leto. Naravno da smo izvukle sandale iz ugla u cipelarnik.

Pogled na lakirane nokte na nogama otkriva nam da je bolje da ih ne nosimo. Ali, nema veze. Mi ćemo namazati na brzinu peti sloj laka preko ostataka. Neće niko primetiti…

