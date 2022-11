Ove stvari ubijaju žensku energiju

“Žena je sama po sebi jaka”…ovo ćete često čuti u razgovorima o inspiritavnim ženama. I. da…žene i jesu inspirativne, jer nekada je prosto nemoguće objasniti kako uspevaju da budu i dobre majke, supruge, ćerke, sestre….Međutim, i njima se dešava da, s vremena na vreme, pokleknu, izgube svoju prepoznatljivu energiju, a ovo su samo neki razlozi za to.

Nedostatak emocija

Mnoge žene veruju da je neophodno pokazati samo pozitivne emocije, da treba misliti pozitivno, uvek da se osmehuju i budu dobro raspoložene. Međutim, negativne emocije, suze i bes, žena mora pokazati, ne svima odreda, već onome kome veruje, svojoj bliskoj osobi. Jer pokazivanje slabosti zapravo nas jača.

Komunikacija sa vanjskim svetom

Žena ima potrebu da komunicira s onima koji je vole. Ipak, u nekim situacijama, posebno na poslu, to je skoro pa nemoguće. E, tu dolazimo do još jednog problema. Jedna od najvećih grešaka žene je što se bave poslovima koje ne vole. To joj oduzima veliku količinu energije.

Nedostatak nege i aktivnosti

Nije se jednom desilo da vam odlazak frizeru ulepša dan. Upravo tako, žena povećava energiju kada vodi računa o svom zdravlju i lepoti. Zapuštena i bolesna žena je slaba, kako fizički tako i energetski.

Bliske prijateljice su važne

Jaka žena pored sebe uvek mora imati osobu pred kojom se ne treba pretvarati i kojoj može pokazati sve emocije, a to su obično najbolje prijateljice. Emotivna izolacija oduzima žensku energiju. Dakle, prijateljice su ženama od životne važnosti.

Suparništvo

Ženska energija skoro pa nestaje ukoliko dođe u situaciju da joj neka druga žena bude oštra konkurencija. Naravno, postoje žene koje suparništvo i konkurencija održavaju u životu, jer je prosto to njihov stil življenja. Međutim, postoji i onaj deo žena koje ne žele da dokazuju da je ona bolja, lepša i inteligentnija i to je sasvim u redu.

Nema vremena za sebe

Svaka žena, bila uspešna ili ne, mora imati vreme za sebe, za svoje lične potrebe. Žene na taj način neguju sebe. Dakle. pazite na svoju žensku energiju i punite je. Ne pokušavajte pobeći od onoga što je priroda uložila u vas.

