Ovih 10 stvari žene kriju od partnera, šta vi krijete?

Iskrenost je temelj svake dobre veze ali neke je stvari ipak bolje zadržati za sebe.

Žene su toga uglavnom svesne pa vešto od svojih partnera kriju sitnice koje bi mogle da upropaste vezu. Ovo je deset tajni koje mnoge žene kriju od svojih partnera.

1. Najbolja drugarica zna sve

Gotovo da ne postoji žena koja ne govori svojoj najboljoj prijateljici baš sve detalje iz veze – od aktivnosti u spavaćoj sobi do iznosa na njegovu bankovnom računu. Retko šta u vezi ostane skriveno od najbolje drugarice i to je nešto što se nikada neće promeniti pa je to bolje prećutati partneru.

2. Tačan broj seksualnih partnera

Nijedna se žena neće hvaliti svom dečku ljubavnim uspesima pre njega. Za razliku od muškaraca, žene uglavnom ublažavaju istinu o broju svojih bivših seksualnih partnera, što u prevodu znači da je žena koja kaže da je spavala sa četiri frajera verovatnije spavala sa njih sedam. Dva najčešća razloga zašto žene lažu o broju svojih bivših ljubavnika su: da ne ispadnu promiskuitetne ili zato što i same žele da zaborave neke od njih.

3. Dlačice po telu

Retko koja žena će se svom dečku pohvaliti dlakavim nogama ili pazuhom. Dlačice na ženskom telu i dalje su tabu, a većina frajera za njih uopšte i ne zna.

4. Neuredna strana

Žene su neuredne isto koliko i muškarci, samo to malo bolje prikrivaju, i to najčešće doslovno – ispod kreveta, u ormaru, pa čak i u torbici za šminku.

5. Upoređivanje sa bivšim

Sasvim je uobičajeno na početku veze upoređivati novog partnera sa bivšim(a). Novi uglavnom pobeđuje, a ako ne, znači i da bi uskoro mogao da postane bivši.

6. „Prljave“ misli

Žene razmišljaju o seksu podjednako često koliko i muškarci i to je jedna od najbolje čuvanih ženskih tajni.

7. Muškarci su uvek na testu

Kada su u vezi, žene analiziraju svaki pokret, gest, rečenicu, izraz lica pa čak i imejl svog partnera, a to testiranje nikad ne prestaje. Osim analize, test uključuje i učestala trik pitanja, poput „Da li ćemo imati trojku?“ ili „Ko ti je najlepša kolegica sa posla?“ na koja muškarac treba vrlo vešto da odgovori ukoliko želi da izbegne skandal.

8. I žene vole da gledaju zadnjice

Iako toga nisu svesni, i muškarci retko kad napuštaju prostoriju bez barem jednog ženskog pogleda na njihovu zadnjicu.

9. Fantazije o njegovom najboljem prijatelju

Većina žena to ne radi namerno, ali gotovo svaka barem jednom fantazira o najboljem prijatelju svog dečka, čak i ako ga ne može podneti, a taj fenomen je neobjašnjiv.

10. Muškarac bi trebalo da bude glavni u krevetu

I najuspešnije žene vole da muškarci u krevetu vode glavnu reč.