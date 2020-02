Ovih 5 grešaka žene najčešće prave kad se češljaju

Ispravite ih na vreme.

Kod češljanja kose mora se paziti na puno toga – jednostavno proći češljem ili četkom i to je to? Moramo vas razočarati: nažalost, taj dnevni ritual nije toliko jednostavan kao što mislite.

Koje greške možete napraviti za vreme češljanja kose:

1. Češljanje u jednom potezu

Uvek češljate kosu u jednom potezu, od razdeljka ka krajevima? Radije prođite više puta četkom, te nekoliko puta odozdo prema gore. Tako ćete izbeći pucanje krajeva.

2. Premalo češljate kosu

Zlatokosa je trebalo da češlja kosu svaki dan sa 100 poteza češlja. OK, ne treba zaista baš toliko puno – ali ujutru i uveče trebalo bi da priuštite dosta češljanja svojoj kosi. Redovno češljanje neguje kosu, jer se po njoj raspodeljuje prirodni loj sa vlasišta pa tako štiti kosu od isušivanja.

3. Ne češljate kosu do vlasišta

Razdeljak je savršen? Mislite da će kosa biti masna? Nemojte izostaviti češljanje sve do vlasišta i na temenu „jer tamo nema šta da se zapetlja“. Naime, češljanje masira vlasište i podstiče krvotok, pa kosa postaje snažnija i brže raste. Pazite samo na to da češalj ili četka nisu preoštri, odnosno da ne povredite vlasište.

4. Češljate kosu nakon tuširanja

Nakon pranja kose želite da dovedete kosu u red? Dalje prste od češlja ili četke! Mokra kosa je jako osetljiva. Radije je češljate pre tuširanja kako se ne bi zamrsila – nakon tuširanja možete da je sredite prstima.

5. Koristite neku običnu četku

I kod četki i češljeva postoje različiti modeli. Slično kao i proizvodi za negu kose, i četka treba da odgovara vašoj kosi. Za ravnu je dobra ravna četka, za finu kosu možete da koristite okruglu četku, a za opuštenu kosu je super češalj.