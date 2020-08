Od ovih 7 tipova žena muškarci BEŽE

Moglo bi se reći da su muškarci i žene kao magneti. Privlačnost među njima je neosporna.

Neko privlačnost naziva i “hemijom”.

Međutim, ma koliko se međusobno privlačili, često se dogodi problem, pa tako naizgled lepe i uspešne žene ne mogu da pronađu pravog partnera.

U čemu je, zaista, problem?

Kako psiholozi objašnjavaju, muškarci mogu da podnesu određenu vrstu ponašanja, ali postoji i određena vrsta koja ih kod žena plaši.

Ovih sedam tipova muškarci izbegavaju u širokom luku:

Previše tajanstvene žene

Misterioznost je donekle i seksi, ali nikako ne treba preterivati. Neke umeju da odu u krajnost, pa da “nestanu” na nekoliko dana bez ikakvog objašnjenja, ne javljaju se na telefon i ne odgovaraju na poruke. Koliko god mu se sviđale, nijedan muškarac koji drži do sebe to neće tolerisati.

Koristoljubiva žena

Verujemo da vam je sve jasno. Novac i luksuz je jedino što ih zanima, a to baš i nije recept za srećnu vezu.

Emocionalno nestabilne žene

Kraljice drame, one koje ni od čega prave svašta. Ispijaju energiju i jako su toksične. U jednom trenutku plaču, a već u sledećem se smeju.

Žene koje omalovažavaju muškarca

Koriste svaku priliku da spuste partnera i pokažu da su one sposobnije. To jedno vreme može da bude podnošljivo, ali niko ne želi da se oseća manje vrednim do kraja života.

Žene koje samo imaju cilj da se udaju

Vrlo su prepredene i tačno znaju šta muškarac želi da čuje. Uvek su odlično raspoložene, savršene, poslušne i čini se da su spremne da ceo život posvete partneru.

Suštinski, ona nema svoje ja, nema interesovanja, posvećena je svom muškarcu 100% a muškarcima to brzo ume da dosadi. Pogotovo inteligentnom muškarcu.

Ljubomorni kontrol frikovi

Ona želi da bude prisutna u svim aspektima života svog muškarca i smatra ga svojom imovinom. Meša se u sve, od njegovih odevnih kombinacija, preko njegovog izbora prijatelja. Ljubomorna je na svaku ženu koja ga pogleda i možete samo da zamislite koliko muškarac može da izdrži sa takvom osobom.

Žene koje se stalno žale na sve

Problem im je posao, probem su prijatelji, problem je vreme, problem je sve. Nakon razgovora sa ovakvom ženom, muškarac može samo da pomisli da je ona duboko nesrećna, a to mu nikako neće biti privlačno.

