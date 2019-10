Ovih stvari niste svesni, a događaju se u ženskom telu svakog meseca

Hormoni imaju jako važnu ulogu u telu svakog čoveka, oni su „glasnici“ između ćelija. Neke od njih smatramo ženskim, a to su estrogen i progesteron i odgovorni su za niz promena u telu. Na primer, za mrlje na koži, loše raspoloženje i ostale pojave koje se događaju kada dođe menstrualni ciklus.

To je složen proces koji je sačinjen od niza usklađenih aktivnosti koji se u svakodnevnom životu žene manifestuju na specifičan način, a BrightSide je otkrio koje su to stvari.

1.-5. dana ciklusa: Krv može krenuti da teče iz bilo kog mesta na telu

Ciklus počinje prvim danom menstruacije, a telo proizvodi veću količinu hormona prostaglandina, koji je zaslužan za bolne grčeve. Za vreme menstruacije osim standardnog mogu se javiti i razna druga krvarenja, na primer iz nosa. Uzrok je povećani krvni pritisak, ali uglavnom su ove pojave bezopasne.

Na početku ciklusa količina estrogena u krvi je manja, što uzrokuje osećaj umora i nedostatak energije. Prilikom mokrenja za vreme menstruacije možemo primetiti krvne ugruške, koji su rezultat koagulacije. Tako se telo štiti od preteranog krvarenja.

Kako se menstruacija bliži kraju, krv koja se skupljala u materici oksidira i menja boju iz svetlo crvene nijanse u tamno smeđu.

6.-13. dana ciklusa: Najbolje vreme za komunikaciju s ljudima

Nivo estrogena raste, žena oseća porast energije i postaje aktivnija i lakše joj je da komunicira s ljudima. Takođe se veruje da su žene nakon menstruacije empatičnije i mogu da osete kako se osećaju ljudi u njenoj okolini.

Tokom ovog razdoblja dolazi do otpuštanja zrele jajne ćelije iz jajnika pa se telo priprema za moguće začeće.

14.-15. dana ciklusa: Žena je najlepša u ovom razdoblju

Nivo estrogena u ovom delu ciklusa je na vrhuncu. Žena postaje lepša – koža joj je glatka i baršunasta, a u ovoj joj fazi libido dostiže maksimum.

Zbog visokog nivoa estrogena, poboljšava se takozvana implicitna memorija (kada osoba deluje na temelju svog prethodnog iskustva, a da toga nije svesna). Kao rezultat toga, mnoge se radnje izvršavaju automatski.

Implicitno pamćenje deluje i obrnuto – sve što radite tokom ovulacije ostaće negde u vašem mozgu, stoga je to pravo vreme da usvojite neko novo znanje ili veštinu. Estrogen utiče na hipokampus koji se povećava tokom menstruacije, a koji igra važnu ulogu u pamćenju.

16.-28. dan ciklusa: Svi procesi u telu se smiruju

Jaje je napustilo folikul, a iz rasprsnute jajne ćelije razvija se žuto telo i počinju da se stvaraju velike koncentracije hormona progesterona. Zahvaljujući ovom hormonu usporavaju se svi procesi u telu žene, što kod nekih može dovesti do oticanja kože. Takođe dolazi i do pojave bubljica jer koža postaje masnija. Što ste bliži prvom danu ciklusa, to će ovi znakovi biti izraženiji.

Grudi postaju osetljivije i smanjuje se libido. Nivo estrogena polako opada krajem ciklusa što može dovesti do promena raspoloženja i osećaja anksioznosti. Teža kontrola emocija je karakteristična za razdoblje pre početka menstruacije.

Ako ne dođe to začeća, žena dobije menstruaciju i tako započinje novi ciklus.