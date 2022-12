Ovo je jutarnja rutina uspešnih žena: Evo šta sve urade do osam

Da li ste se ikada zapitali šta je to što uspešne žene rade drugačije od vas? Da li je reč isključivo o sposobnosti ili ima i nešto drugo? Kako prenosi radiosarajevo.ba, ove žene nastoje da im dan započne što ranije, a do osam sati one obave brdo obaveza. Ali, krenimo redom:

Popiju veliku čašu vode

Stručnjaci se slažu da ispijanje vode ima dve osnovne prednosti: povećava metabolizam i hidrira vaše telo. Pogotovo nakon, važno je rehidrirati se čim se probudite kako biste se napunili energijom.

Zdravo doručkuju

Doručak je najvažniji obrok tokom dana. Istraživanja pokazuju da ćete, ako dan započnete s ukusnim i zdravim doručkom, praviti bolje i zdravije izbore i tokom dana. Izbegavajte ugljikohidrate i šećere jer će vas oni kasnije usporiti.

Ograničavaju korištenje mobilnog

Osim ako nije apsolutno neophodno za vaš posao, izbegavajte korištenje telefona rano ujutro. Dajte sebi malo vremena da budete potpuno opušteni pre nego krenete primati hrpu e-mailova, poziva i poruka.

Spreme krevet

Kad napravite svoj krevet odmah kada se ujutro probudite, od toga ćete imati dve koristi. Prvo, završićete zadatak odmah nakon što ste se probudili tako da će vaš dan početi s malim povećanjem samopouzdanja i drugo, kada dođete kući umorni od radnog dana, zateći ćete lepo namešten krevet i ništa neće stajati između vas i sna.

Isplaniraju dan

Planiranje dnevnih aktivnosti pomoći će vam da svoj dan iskoristite do maksimuma te da ispunite sve zadane ciljeve. Jutarnji sati najbolji su za razvijanje dnevnog plana i tada ćete najbolje postaviti dnevne prioritete.

Vežbaju

Većina ljudi koji vežbaju na dnevnoj bazi to čine ujutro. Bilo da odlaze u teretanu ili se rastežu uz jogu jutarnja aktivnost podiže razinu energije koja je potrebna za nastavak dana. Ako niste tip osobe koja voli vežbanje ipak pokušajte ustati 15 minuta ranije nego obično i napraviti seriju sklekova i čučnjeva.

Malo pospreme kuću

Malo pozitivnih stvari rano ujutro, pomoći će vam da nastavite biti produktivni i tokom celog dana. Rani jutarnji sati odlični su za pospremanje, jer obično jedino vi budete budni i nema ničega što vam može odvraćati pažnju.

Rešavaju prioritete

Na vašoj listi obaveza uvijek postoje neke koje su vam manje poželjne od drugih. Upravo njih morate rešiti prve i ne odgađati hvatanje u koštac s njima. Jutro je vreme kada imate najviše energije za to.

Pripremaju ručak

Kupite kutiju za ručak, pripremite ga kod kuće i nosite na posao. Ljudi koji glavno jelo pripremaju kod kuće imaju manje problema s viškom kilograma od onih koji na poslu jedu gotovu hranu.

