Ovo je najgore što majka može da uradi svojoj ćerki, tvrdi čuveni ruski psiholog

Popularni ruski psiholog Mihail Labovski skoro 40 godina radi na porodičnoj psihologiji. U svojoj knjizi I Love and Understand: How to Raise Happy Kids (Without Going Crazy with Anxiety) je, između ostalog, govorio zašto je najveća greška tući decu i ponudio najbolju metodu kažnjavanja, a dotakao se i teme odnosa majke i ćerke.

„Statistički gledano, žene su najčešće žrtve nasilja u porodicama. Ne sviđa mi se ideja da su žene po prirodi pasivne i požrtvovane. Zapravo, postoje društveni koreni, norme, ali i roditeljske kazne koje doslovno mogu da unište devojčicu, koja kasnije mora da bude žena“, objasnio je u uvodu.

Kaže da mnoge majke, nažalost, još uvek odgajaju svoje ćerke koristeći rečenice poput „ti si žensko, žene se ne svađaju“, „sačuvaj obraz, ćuti i trpi“ ili „žena mora da izdrži“.

„Najgora stvar koju majka može da uradi za svoje dete je da nakon svađe s partnerom sedne i kaže ‘vidi šta mi je tvoj otac uradio’. To nikako ne sme da se dogodi. Vaše dete ne mora da bude vaš terapeut“, dodao je.

Osvrnuo se i na popularnu frazu „patim zbog svoje dece“.

„Draga ženo, što više ti trpiš i tolerišeš njega, to jače formiraš žrtvu u svojoj deci!“

Ako želiš da uradiš nešto važno za svoje dete – ostavi tiranina! Biće bolje da deca žive u iznajmljenom stanu, na selu ili da malo trpe neimaštinu, nego da svaki dan gledaju kako im otac zlostavlja majku ili kako se roditelji svađaju.⠀

Jedan moj prijatelj voli da kaže: ‘Još nije sve odlučeno! Uvek možeš da počneš da živiš drugačije.’

Problem je glava, a ne muž, šef, ekonomska situacija ili bog zna šta! I samo ti možeš da napraviš prvi korak”, prenose Detinjarije.

