Ovo se ne toleriše: 7 stvari nijedna žena ne treba da dozvoli u vezi

U svakoj ljubavnoj vezi i svakom međuljudskom odnosu postoje granice koje ne treba preći. Ipak, može biti teško reći gde je ova linija.

U vezi nam je često teško da ocenimo kada su stvari krenule nizbrdo. Odnosi su teški i zahtevaju toleranciju i opraštanje sa obe strane. Naročito žene često pokušavaju da budu saosećajne i daju drugu šansu.

7 stvari koje svaka žena sa samopoštovanjem nikada ne bi trebalo da toleriše u vezi.

1. Zlostavljanje

Žena ili muškarac sa samopoštovanjem nikada neće tolerisati zlostavljanje u vezi. Svako bi se složio sa ovim, ali problem je što ne možemo uvek da kažemo kako zlostavljanje izgleda.

Većina ljudi prvo misli na fizičko zlostavljanje, ali postoji i emocionalno, verbalno i psihičko zlostavljanje.

U osnovi to je svaka vrsta radnje u kojoj jedna osoba koristi kontrolu ili moć da naudi drugoj.

Čak i kada neko prepozna da je zlostavljan, može se osećati previše vezan za tu osobu da bi povukao jasnu liniju.

2. Nepoštovanje

Nepoštovanje je još jedan element kome nema mesta u zdravoj vezi . Poštovanje čini osnovnu osnovu svake veze – bilo da je romantična, porodična ili profesionalna.

Nepoštovanje se može manifestovati na različite načine: omalovažavanje vaših ideja, stalna kritika, ignorisanje vaših granica ili poništavanje vaših osećanja.

Svi smo različiti ljudi sa različitim vaspitanjem, kulturnim poreklom, osetljivošću i okidačima. Dakle, moguće je da jedna osoba smatra nešto nepoštovanjem što je za drugu sasvim normalno.

Ako svoj problem možete da rešite i otvorenim razgovorom, to je odlično rešenje. Ali ako ne, veza neće biti trajna ili ispunjena. Ne gubite vreme.

3. Nepoštenje

– Moj partner iz snova je neko ko me stalno laže – rekla bi nijedna žena sa samopoštovanjem.

Da bi veza imala smisla, između dvoje ljudi mora postojati poverenje. Jednom kada je to poverenje narušeno lažima ili obmanama, veza počinje da se raspada.

Zašto? Zato što to direktno utiče na autentičnost vaše veze. Svaka izgovorena laž uništava veru koju imate u svog partnera i njegove reči. Ako uhvatite svog partnera u laži, od vitalnog je značaja da odmah rešite problem.

Možda se osoba, pa čak i vi, uspaničite tokom teške situacije i kaže pogrešnu stvar.

Ali ako laganje postane navika, vreme je da ponovo procenite da li ova veza ima smisla.

4. Zanemarivanje

Sledeća stavka je tihi ubica u vezama: zanemarivanje. To je posebno opasno jer to ne primetite uvek — kao što je po definiciji – nečinjenje. To tiho i postepeno erodira vezu, što dovodi do usamljenosti, frustracije i tuge.

Kako izgleda zanemarivanje? Pa, pre svega to je fizičko odsustvo.

Vaš partner možda stalno radi prekovremeno ili je odsutan na poslovnim putovanjima, ili čak posvećuje vreme svojim hobijima umesto da bude prisutan sa vama.

Zatim postoji i emocionalno zanemarivanje. Ovo se dešava kada vaša osećanja, potrebe ili misli partner stalno ignoriše ili banalizuje.

A možemo pomenuti i lično zanemarivanje. Ako neko prestane da brine o sebi, kako može da pruži sve od sebe svom partneru?

Očigledno, postoje trenuci kada osoba prolazi kroz nešto strašno i prepusti se. U ovom slučaju im je potrebna podrška najmilijih dok ne stane na noge, prenosi Direktno.rs.

5. Nedostatak poverenja

Spomenuli smo kako je iskrenost ključna u vezi kako biste znali da možete verovati svom partneru, a on vama. Ali ponekad se nedostatak poverenja dešava čak i ako ste potpuno iskreni prema nekome.

Možda je to zbog nekog traumatičnog iskustva koje su imali u prošlosti. Ili možda projektuju sopstveni moral na nekog drugog – ako se osećaju u iskušenju da varaju, mogli bi da se zabrinu da to čini i njihov partner.

Ako to od partnera dobijate nepoverenje, razgovarajte sa njim da biste bolje razumeli njihove brige. Šta ih tačno brine? Da li znaju odakle dolaze ta osećanja?

6. Nedostatak podrške

Nedostatak podrške u vezi može delovati kao da plovite olujnim morem bez kompasa. Od suštinske je važnosti da se partneri međusobno podržavaju.

Bilo da se radi o vašim snovima, karijeri ili ličnim izazovima, imati partnera koji vas podržava nije luksuz, već potreba.

Žena sa samopoštovanjem zaslužuje partnera koji veruje u nju, stoji iza njenih odluka i pomaže njenom rastu. Ako smatrate da ta podrška nedostaje, vreme je da ponovo procenite svoju vezu.

Zapamtite, veza treba da vas osnaži , a ne uruši.

7. Kontrola

Poslednja stavka na našoj listi je podmukla — i postoji velika šansa da je većina nas to uradila sama, u jednom ili drugom trenutku.

Razmislite o bilo kojoj vezi u kojoj ste bili: početak je skoro uvek sjajan i sve izgleda savršeno.

Ali onda počnete da primećujete male stvari koje vam smetaju kod osobe. Možda je to količina vremena koju provode igrajući igrice, njihovo stalno kašnjenje ili način na koji čiste kuhinju.

I ovo je prirodno — ne postoji takva stvar kao što je 100% kompatibilnost ili sreća, jer smo svi ljudi. Takođe je razumno zamoliti svog partnera da uradi određene stvari drugačije i da rastete zajedno kao par.

Ali ovo se može oteti kontroli u pokušaj da kontrolišete svog partnera – ili oni pokušavaju da kontrolišu vas.

Uključujući kako izgledate, koga vidite, kako provodite svoje vreme, ili svoj novac, i tako dalje.

Ako partner poželi da menja jednu po jednu stvar na vama ili u vezi sa vama, najverovatnije je da vas dvoje ne odgovarate jedno drugom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.