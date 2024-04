Ovo su 3 najbolje stvari za besprekornu kožu: Dermatolozi tvrde da će vas pretvoriti u pravu lepotu

Dermatolozi nam otkrivaju tri tajna oružja koja bi svaka žena trebalo da ima u svojoj rutini kako bi im koža zablistala. Ne, nisu čarobni napici, ali su možda blizu toga!

Evo o kojim proizvodima se radi:

1. Nežno sredstvo za čišćenje lica: Početak svake dobre rutine nege kože je temeljito čišćenje. Preporučuje se čišćenje lica blagim, specijalizovanim sapunom. Važno je ukloniti sve ostatke proizvoda sa lica koje smo nanosili tokom noći, a pravilno sredstvo za čišćenje pomaže nam u tome. Bez obzira da li preferirate sapun ili tečnost, bitno je da je sredstvo vrlo nežno i da sadrži salicilnu kiselinu ako imate masnu kožu.

2. Antioksidativni serum sa vitaminom C i ferulinskom kiselinom: Zaštita kože od slobodnih radikala je ključna, a za to su tu antioksidanti poput vitamina C i ferulinske kiseline. Njihova kombinacija pruža koži sjaj i čvrstinu, dok vitamin C pomaže kod pigmentacije i podstiče sintezu kolagena. Ako je vaša koža suva, potražite formulu sa vitaminom E.

3.Dobar SPF: U borbi protiv starenja kože, ništa nije važnije od zaštite od sunca. SPF krema treba da bude vaš verni saveznik svakog dana. Pitanje da li je potrebna i dodatna hidratantna krema zavisi od tipa kože, ali nikad ne zaboravite da nanesete SPF kremu, po mogućstvu nakon seruma, kako biste osigurali pravilnu zaštitu od sunčevih zraka.

