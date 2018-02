Postani kraljica zavođenja: taktike kojima nijedan muškarac ne može odoleti

Često su lepe, pametne, seksepilne i uspešne žene – solo! Iz nekog razloga njima ne uspeva da zavedui željenog muškarca – pa čak ni onog koji nije baš kao lik iz (seksi) bajke.

Međutim, postoje 4 flert-taktike kojima se ni jedan frajer ne može odoleti.

1. Pokaži svoju veselu stranu

Kad razgovaraš sa muškarcem koji ti se dopada, nemoj biti smrtno ozbiljna. Pokaži svoj smisao za humor. Momcima je humor vrlo poželjna pa čak i seksi osobina kod žena.

2. Budi strastvena

Budi puna strasti kad mu pričaš o svojim hobijima. Osim toga, moraš mu pokazati da si sve samo ne dosadna. Dakle, kad mu pričaš o svom poslednjem putovanju, neka se divi tvom sjaju u očima.

3. Osećaj se dobro

Budi mirna, staložena i samouverena i nemoj stalno dirati kosu ili vući džemper. Ako ‘nosiš’ šarm i samopouzdanje – već si na pola puta.

4. Ne pokazuj ludo oduševljenje

Možda ti se on jako, jako sviđa, ali nemoj se baš raspametiti ako te slučajno pogleda. Nemoj se smeškati, buljiti zadivljeno u njega, potvrdno kimati i stalno treptati okicama. Naprotiv – ponašaj se kao da je tek pre pet minuta privukao tvoju pažnju. Razgovaraj kratko sa nekim drugim, reci mu da moraš nekog nazvati…Neka se on malo potrudi oko tebe jer, on je srećnik jer si ti odlučila da mu pružiš šansu.