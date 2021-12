Prava dama ove stvari nikada ne bi trebalo da otkriva o sebi

Ana Bej, koja živi na relaciji Londona-Ženeva, objasnila je u svom nedavnom Jutjub videu šta bi otmene dame trebalo da izbegavaju da dele sa drugima – od ponavljanja glasina do hvalisanja o svojim dobrim delima.

Takođe je predložila da elegantne žene nikada ne otkrivaju intimne detalje o svom ljubavnom životu – osim ako ne razgovaraju sa svojim terapeutom ili vrlo bliskim prijateljem u kojeg imaju potpuno poverenje.

Ana, koja je osnovala The School of Affluence, ima 1,1 milion pretplatnika na Jutjubu, gde gledaocima pokazuje kako da žive „ženstvenim stilom života“ i privuku bogatog partnera, a tvrdi da stvari koje delite igraju ključnu ulogu u tome.

Nikad ne pričajte o svojim planovima

– Elegantne dame nikad ne dele svoje planove. Nikad ne pričajte o stvarima na kojima trenutno radite ili ono što planirate da uradite, ili ono što biste želele jednog dana da radite, osim ako se to već nije manifestovalo u vašem životu – kaže Ana.

– I znam da ponekad može biti primamljivo razgovarati o svom sledećem potezu, jer svaki put kad svoje planove i snove na neki način podelite s drugom osobom, poraste dopamin i uzbuđenje vezano za to, ali stvarno se treba suzdržati od ovoga. Imaćete veće šanse da ostvarite svoje ciljeve ako ih zaista zadržite za sebe – objašnjava.

– Umesto da trošite svoje vreme pričajući o tome šta ćete raditi, počnite da radite ono što biste trebalo da radite. Takav rad brzo počinje da daje rezultate – kaže Ana.

Ne raspravljajte o svom ljubavnom životu

– Elegantne dame nikad ne pričaju o svom ljubavnom životu – rekla je Ana, ali je dodala da je ova tačka sasvim individualna jer misli da ne postoji ispravno i pogrešno. Zavisi od čoveka do čoveka.

Zapravo nikad nije pametno otkrivati puno informacija o svom ljubavnom životu.

– Tipična ženska aktivnost je ogovaranje njihovog partnera, možda čak i prepričavanje detalja iz seksualnog života, i uopšteno govoreći, žene raspravljaju o svojim problemima u vezi – kaže u videu.

– I sama sam to dosta radila u prošlosti, ali sam prestala kad sam shvatila da su to privatne stvari koje bi trebalo da znaju samo ljudi koji su u vezi – objašnjava svoju odluku i dodaje da je to i „pitanje poštovanja prema vezi i partneru, te da to što parovi rade između svoja četiri zida treba da znaju samo oni“.

– Sad mi ne smeta da podelim neke uopštene stvari, recimo, o svojoj vezi, koje pokazuje da niti jedna veza nije savršena, jer je u redu biti ranjiv i u redu je otvoriti se svetu i svojim bliskim ljudima. Ali mislim da kad je reč o pričanju stvarno intimnih informacija, to ne treba da bude opšte znanje – izjavila je.

Međutim, Ana je dodala da je ponekad razgovor o svojim ljubavnim odnosima s terapeutom neophodan ili to može biti razgovor s „vrlo bliskim prijateljem koji će vam dati dobre savete“.

Nikada ne otkrivajte tuđe poverljive informacije i ne prenosite glasine

– Elegantne dame nikada ne ogovaraju, a to je pravilo za koje se nadam da će ga sve dame usvojiti – rekla je ova ekspertkinja za eleganciju i dodala da postoje dve vrste ogovaranja.

Postoje „zabavni“ tračevi koje svi prenose, što je prilično bezopasno jer to znači da pričate o nekom uopšteno ili na pozitivan način.

– Onda je tu zlonamerni trač kada podelite nečiju tajnu ili recimo intimne detalje koje je neko podelio s vama u poverenju, a sada ih prenosite kao oblik zabave svojim prijateljima – objašnjava.

– Iako nikada niste videli nikakve dokaze za tu glasinu, samo pretpostavljate da se radi o istini. I onda nastavljate da prenosite taj trač drugim ljudima, a predstavljate ga kao činjenicu. Sad vidite u kojem smeru idem, dame, zlonamerni tračevi uopšteno su neverovatno otrovni, a posebno za vašu sopstvenu karmu. Jer ono što šaljete u svemir je ono što će vam se vratiti – upozorava Ana.

Kaže da morate razmisliti o tome koju poruku šaljete drugim ljudima o svom ponašanju, jer ako tako pričate o drugim ljudima iza njihovih leđa, možda su vam onda svi „na tapetu“.

Prestanite da se hvalite svojim dobrim delima

– Elegantne dame nikada ne pričaju o dobrim delima koje rade – objašnjava Ana

Nastavlja da je važno vratiti društvu, zajednici, pa i svetu na neki način služeći i pomažući drugima, međutim, dame to ne rade kako bi imale nečim da se pohvale.

– Ovo se radi privatno, zato jer se ljudi zbog toga dobro osećaju. Osećamo da doprinosimo društvu posebno kad smo svesni da smo među retkima koji su na ovaj ili onaj način privilegovani – objašnjava ona za Dejli Mejl.

– Ali, nažalost, neki se time hvale, što vama ne želim, drage elegantne dame. Dakle, ako dajete u dobrotvorne svrhe, uradite to tiho – zaključuje.

