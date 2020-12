Pravila seksualnog bontona za žene

Bez obzira da li ste same, udate ili ste u vezi, trebalo bi da naučite ovih 28 pravila seksualnog bontona. Dame, obratite pažnju.

1. Uvek kažite šta želite u krevetu. Čovek ne može da vam čita misli, a ako ne može da vam udovolji, recite mu šta nije uredu. Budite strpljivi.

2. Prestanite da glumite orgazam. Ako se pretvarate, nikad nećete doživeti orgazam i to je vaša krivica. Na kraju krajeva, taj muškarac će misliti da to što radi „pali“ kod vas, pa će tako i da nastavi.

3. Seks ne toleriše sebičnost. Onoliko koliko dajete, toliko ćete i da primite.

4. Ne udovoljavajte onom koji nije spreman vama da udovolji. Dobar muškarac nikad svoje zadovoljstvo neće da stavi ispred zadovoljstva svoje žene. Vaš orgazam njega će dodatno da uzbudi.

5. Ne plašite se da budete glasni. Vičite, zovite, pevajte – sve što treba samo da budete svoje i da izrazite emocije onako kako želite.

6. Ne otpisujte muškarca ako vam prvi seks nije bio dobar. Odličan seks zahteva vežbanje.

7. Prvo je i najvažnije, da naučite kako da zadovoljite same sebe. Dajte mu šansu da vas zadovolji, a ako ne ide – pa, vi zaslužujete najbolje.

8. Za analni seks je potreban pristanak oba partnera.

9. Masturbacija nije samo za muškarce. Žene koje se same samozadovoljavaju imaju bolji seks, tvrde istraživanja.

10. Masturbacija nije nešto što morate da radite same. Pokažite mu gde da vas dodirne…

11. Treba da znate svoje granice u seksu, ali i da budete otvorene.

12. Ne morate morate uvek da kažete DA. Sasvim je uredu da niste za seks.

13. Ali ako stalno kažete NE, to može da uništi vezu. Ako postoji emotivna bliskost u vezi, poradite i na fizičkoj – jer ona je važna.

14. Tvoje telo je prelepo. Bilo da si mršava, punija, velika ili mala – ti si žena i lepa si. Ne dozvoli da ti neko kaže da to nije istina.

15. Ne družite se sa muškarcem koji smatra da predigra nije važna.

16. Ne mora on uvek da prvi inicira seks, to možete biti i vi i pokušajte – svideće vam se oboma.

17. Ako imate seks bez kondoma, vreme je za razgovor: o statusu vaše veze, o polno prenosivim bolestima, o infekcijama, o deci…

18. Ne potcenjuj važnost ljubljenja. Ovo je ključ emotivne bliskosti tokom seksa.

19. Ne osuđujte tuđi seksualni život i nikad ga ne upoređujte sa svojim.

20. Ako niste sigurn ida li ste doživeli orgazam – onda niste! Da ste doživeli orgazam, znale biste to.

21. Jutarnji seks oprašta jutarnji zadah.

22. Kupite sebi seksi donji veš. Ne samo za njega, već i za sebe. U njemu ćete se osećati kao boginja.

23. U seksu nema mesta za gadljive. Neprijatnosti su deo seksualne igre…

24. Ako želite da govorite „proste“ reči tokom seksa, to je ok, sve dok je i njemu ok.

25. Detalje svog seksualnog života držite u tajnosti. Neka seks bude nešto što je samo vaše i partnerovo.

26. Za pravog muškarca, tvoje telo je uvek seksi – bez obzira na kilograme, strije, celulit….

27. Dok praktikujete seks, maksimalno koristite i svoje i njegove ruke – dodirujte osobu, ne jastuke.

28. Uživajte, ostavite brige za kasnije i samo dozvolite sebi da se maksimalno opustite i rasteretite.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.