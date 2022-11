Promenite ove LOŠE NAVIKE, vaše noge će vam BITI ZAHVALNE!

Mnoge devojke nisu zadovoljne izgledom i oblikom svojih nogu. Ipak, nije samo do “majke prirode” nekada su to greške, koje sami pravimo, a koje mogu uticati na estetiku nogu, posebno u letnjem periodi. Zapravo, jako je bitno da noge pravilno negujete u zimskom periodu, jer samo tako možete doći do lepih, ali i zdravih nogu. Kako prenosi dnevno.rs, ovo su samo neke od grešaka koje dame prave:

Izbegavamo piling

Ako ste mislili kako vašim nogama ne treba piling, prevarili ste se. I na nogama se nalaze mrtve ćelije kože koje treba odstraniti. Preporučuje se piling jednom nedeljno, a kožu na nogama trebalo bi hidrirati svakodnevno. U tome vam može pomoći vaše omiljeno mleko ili ulje za telo.

Ne menjamo brijače

Često zbog žurbe brijače za jednokratnu upotrebu koristimo i po nekoliko nedelja. One sa svakim danom sve više postaju tupe i grube prema našoj koži. Pokušajte da redovno menjati brijače. One višekratne upotrebljavajte prema uputstvima. Za uklanjanje dlačica koristite gel za brijanje koji će brijaču pomoći da glatko klizi niz kožu i ne ošteti je.

Ne lečimo ogrebotine i ožiljke

Teško je izbeći pokoju ogrebotinu, ugriz komarca, posekotinu od brijanja, masnicu ili bilo koju drugu malu povredu koja ostavlja trag na nogama. Ako ih pravilno ne tretirate, one će verovatno ostaviti ožiljak. Kako biste to sprečili, nemojte sami uklanjati krastice koje nastaju nakon tih povreda. Dopustite im da same ‘otpadnu’, a to mesto tretirajte preporučenim mastima ili kremama. Postojeće ožiljke možete koristiti čisto uljem vitamina E.

Previše sedimo

Mnogi poslovi danas su “sedeći”. Provodimo minimalno 8 sati dnevno pred kompjuterom i za radnim stolom. Time sprečavamo pravilnu cirkulaciju krvi pa nam zbog toga noge i zglobovi često nateknu. Sve to dovodi i do razvijanja vena.

