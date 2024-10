Rodila mu je troje dece, a onda je suprug od nje zatražio nešto što joj je slomilo srce

Žena je ostala razočarana i osetila se inferiornom nakon što ju je muž zamolio da se podvrgne plastičnoj operaciji kako bi ‘popravila’ svoje telo posle trudnoće. Svoju priču podelila je na društvenim mrežama, objašnjavajući kako je rodila troje dece, što je ostavilo trag na njenom telu, posebno na stomaku. Za pomoć se obratila korisnicima Reddita, piše Mirror.

„Muž me je pitao da li bih otišla plastičnu operaciju da „popravim“ pupak koji ne izgleda dobro posle tri trudnoće. Šta da mu odgovorim?’, upitala je žena korisnike popularne društvene mreže. Ona je dalje objasnila da je oduvek bila u dobroj formi i zadovoljna svojim izgledom, ali njen suprug misli da joj je potreban ‘remont’.

„Razumem šta on kaže, ali moje telo sada izgleda ovako zbog činjenice da sam se više puta rađala. Vežbam i imam zdrav procenat telesne masti, ali nikakva dijeta ili vežba neće promeniti činjenicu da sam nosila tri trudnoće. Ponovo je to pominjao kada smo sinoć bili na večeri sa prijateljima i osećala sam se veoma posramljeno. Poštujem ljude koji se odluče na plastičnu operaciju da bi se osećali bolje, ali ja bih to tada uradila isključivo za njega, i iskreno, nisam sigurna da li je to uopšte opcija – napisala je nesrećna žena.

Priznala je da ju je njegov zahtev povredio i da bi volela da shvati koliko su je njegove reči povredile.

„Iskreno, mislim da je dovoljno da mu kažeš – zašto si mislio da je u redu da impliciraš pred našim prijateljima da nešto nije u redu sa mojim telom? Sumnjam da zna koliko je to bilo okrutno“, napisala je jedna korisnica Reddita.

Druga korisnica je dodala: „Spomenuo je to javno, pred drugima? Bože moj, da je to meni rekao, zažalio bi. Zato što ste mu stalno govorili ne, odlučio je da pojača pritisak tako što će vas javno poniziti pred svojim prijateljima?’

„Vaš muž vas ne poštuje. Rodili ste mu troje dece, a on se usuđuje da se fiksira na vaš pupak? I još ima drskosti da o tome priča pred drugima i da vas sramoti? Ovo je jedan od onih trenutaka kada morate biti oprezni. Takvo ponašanje, ako se ne zaustavi, može eskalirati. Dobro je što ste zadovoljni svojim telom. Svi ostali bi to trebalo da prihvate i da budu srećni zbog vas“, jedan je od komentara na Redditu, a prenosi Večernji list.

