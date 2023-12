Saveti doktorke: Ovo nikada nemojte raditi pre pregleda kod ginekologa

Za neke žene poseta ginekologu je kao šetnja parkom, dok za druge može biti mnogo teže iskustvo. Možda ćete imati problema sa onim što bi trebalo, a šta ne biste trebalo da radite pre, tokom i posle pregleda i osećate zabrinutost zbog posete ginekologu. Ako se ovo donosi i na vas, nadamo se da možemo da vam pomognemo, jer je jedna doktorka ginekologije otkrila šta treba, a šta ne treba da radi pre samog pregleda, prenosi Metro.

Dr. Suzana Unsvort, interni stručnjak za žensko zdravlje u INTIMINA-i, rekla je da kada je u pitanju šta ne treba raditi pre zakazanog termina, seks je zabranjen (najmanje 24 sata). Doktorka savetuje uzdržavanje od seksualnog odnosa 24 sata pre pregleda, a takođe treba izbegavati korišćenje bilo kakvih vaginalnih tretmana kao što su pesari ili kreme tokom tog vremena.

Ovo posebno važi za one koji idu na skrining test grlića materice jer ovi proizvodi, kao i lubrikanata, spermicidi i sperma, zapravo mogu uticati na vaše rezultate. Dr Unsvort nastavlja: ​​„Nemojte da preterate sa čišćenjem – to može učiniti više štete nego koristi. Spoljašnje čišćenje vodom i jednostavnim proizvodima bez mirisa (idealno pH balansirano za vulvu) je važno za opštu higijenu, ali ne preterujte sa pranjem i ni pod kojim uslovima ne radite unutrašnje ispiranje.

Takođe ne morate da brinete o brijanju ili depilaciji voskom pre zakazanog termina. „Guste stidne dlake ili ih uopšte nema – opet, sve smo to već videli! Radite ono što vam odgovara jer je to ono što je važno. Ne zanima nas kako stvari izgledaju“, dodaje ona. A kada je u pitanju osećaj neprijatnosti, dr Unsvort, koja je osnovala kliniku za žensko zdravlje u Kembridžu, želi da vas uveri da su lekari sve to videli i čuli.

„Često ćemo pitati o menstruaciji, abnormalnom krvarenju, sekretu, mirisima, seksualnim aktivnostima, bolovima. Sve je ovo sasvim normalno i nema potrebe da se stidite. Nemojte biti u iskušenju da lažete – verovatno smo sve to već čuli!“, dodala je ona, „Nedavno sam videla članak u kome se pominje kako je pacijentkinji bilo neprijatno jer joj se zalepio komad toalet papira kada je išla u toalet pre pregleda. Opet – nije nas briga za ovo! Idite ranije u toalet da biste se osećali udobnije i ne brinite ako vam se zaglavi komad papira!’.

„Takođe nas nije briga šta nosite, uključujući i donji veš. Većinu vremena nećemo ni pogledati. Kao i ranije, nosite ono u čemu se osećate udobno, a takođe i ono što je lako da obučete i skinete“, rekla je dr Unsvort.

Dakle, to je ono što ne bi trebalo da radite, ali koje su neke korisne stvari koje treba da uradite pre zakazanog sastanka? Prema ekspertu, ključno je voditi dnevnik simptoma ili unapred beležite menstrualni ciklus. „Razmislite šta želite da dobijete od pregleda i pitanja koja biste mogli da postavite. Zapišite ih“, predlaže dr Unsvort.

„Razmislite o svom zdravlju i istoriji – pokušajte da pratite svoj ciklus jer će vas verovatno pitati o tome, posebno krvarenje između menstruacija ili posle seksa. Takođe se pobrinite da imate informacije o svim lekovima koje uzimate“, dodaje ona. „Budite spremni da odgovorite na pitanja o svom opštem zdravlju, ali i o svom seksualnom zdravlju. Potrudite se da istinito odgovorite na sva pitanja’.

Imati sve ove informacije pri ruci, možda sačuvane u belešci na vašem telefonu ili putem aplikacije za praćenje ciklusa, može biti od velike važnosti tokom vašeg pregleda. A, praćenje menstruacije će vam takođe pomoći da odlučite da li ćete krvariti tokom posete lekaru, što bi moglo da utiče na vaš termin.

Prema rečima stručnjaka, menstruacija ne znači nužno da morate da otkažete svoj termin, jer sve zavisi od toga zbog čega dolazite. Umesto toga, ona preporučuje da nazovete unapred i još jednom proverite šta preporučuju.

„Nameštanje spirale je zapravo lakše kada imate menstruaciju, ali je najbolje da ne krvarite tokom pregleda grlića materice“, objasnila je, „Ako krvarite neredovno, važno je da dobijete procenu, tako da nije važno da li krvarite – radije bismo te videli nego odlagali’.

I dok zovete da se raspitate o ovome, možda bi bilo važno razgovarati i o bilo čemu drugom što vas brine u vezi sa terminom, jer osoblje može da vam pomogne da se smirite. „Ako imate bilo kakvih zabrinutosti ili zahteva (npr. radije biste posetili ženskog nego muškog lekara), razmislite o tome da unapred razgovarate sa klinikom. Možda postoje stvari koje se mogu uraditi da se ovo prilagodi. Ako ste zaista zabrinuti, pokušajte da saznate više o tome ko će vas pregledati tog dana kako biste znali da ćete se osećati prijatno sa njima i razmislite o tome da nekoga povedete sa sobom, prenosi Večernji list.

