Saznajemo kako se žene osećaju posle veze na jednu noć

– U današnjoj progresivnoj kulturi, društvo voli da veruje da su veze na jednu noć ono što čine samouverene i emancipovane žene. Međutim, to nije uvek slučaj. Brojni stručnjaci i terapeuti navode da se mnoge pacijentkinje jutro posle bude sa osećanjem – usamljenosti.

Dok pijete, takav odnos izgleda kao dobra ideja – zabavan je, spontan i seksi. Međutim, povezanost koju osećate sa partnerom u trenutku zanosa brzo će nestati i uskoro ćete biti primorani da se vratite u realnost. A tada se možete i pokajati.

Površno gledano, seks na jednu noć nešto je sasvim bezazleno – niko neće biti povređen jer čin kratko traje i niko nikoga neće ostaviti. Međutim, ono što mnoge žene ne žele sebi da priznaju je da potajno žele mnogo više (pogotovo ako im se partner zaista sviđa), što može uzrokovati osećanje usamljenosti, pa i frustracije.

Biologija, za razliku od muškaraca, po ovom pitanju nije naklonjena ženama – oksitocin čini da žene ovakav vid bliskosti greškom povezuju sa nečim dubljim, što otežava odvajanje emocija od seksualnog odnosa. A prema jednom istraživanju, objavljenom u magazinu “Journal of Social and Personal Relationships”, i muškarci i žene imaju tendenciju da promiskuitetne žene ocene negativno (čak i same promiskuitetne žene ih tako ocenjuju), što stvara veći društveni pritisak zbog kog se žene teže suočavaju sa posledicama veze na jednu noć. (BLAJBI)

