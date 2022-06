Skidanje boje za kosu sirćetom: Da li je efikasno i kako se to radi?

Čuli ste da je sirće dobro za skidanje farbe za kosu. Ali da li je ovaj postupak bezbedan i kako se to radi?

Naučiti kako da prirodno uklonite trajnu boju s kose ne mora da bude teško. Sastojci koje verovatno imate u svojoj kuhinji su efikasni, pristupačni i jednostavni za trajno skidanje boje za kosu.

Sirće i voda mogu se koristiti za skidanje farbe za kosu. Evo kako se to radi u kućnim uslovima.

Kao i limunov sok, sirće je kiselo i dobro za čišćenje. Mnogi ljudi koriste sirće kao sredstvo za čišćenje vlasišta, ali on takođe može ukloniti farbu s kose, stoga budite oprezni ako to nije vaša namera. Ako jeste, možete pomešati sirće s toplom vodom i naneti ga na kosu kako biste uklonili boju. Ostavite da odstoji deset do petnaest minuta, a zatim isperite. Skidanje farbe za kosu sirćetom je vrlo jednostavno i jeftino, pa pokušajte.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.