Skoro svaka žena primetila je bele mrlje na gaćicama, ali retko koja zna zašto se pojavljuju

Žene verovatno često primjećuju izbeljene mrlje na svom donjem vešu i često se pitaju šta je uzrok tome. Međutim, iz Muzeja vagine u Londonu ističu da ovu popularnu temu dame uglavnom zanemaruju i da dosta njih ne zna uzrok.

Higijena intimnih delova je veoma važna, kao i redovno menjanje donjeg veša. Međutim, to ne igra presudnu ulogu u pojavi izbeljenih mrlja na gaćicama.

Do you find lighter patches in your dark underwear? IT'S NORMAL! Your vagina is acidic and has a pH of 3.8-4.5. That's acidic enough to bleach fabric, and that's what's happening. pic.twitter.com/LxpibEK6ks

