Smanjite doživljaj: neke mirise na ženama muškarci ne podnose!

Možda je tačno da put do muškog srca vodi preko stomaka, ali to ne znači i da je miris hrane na ženi afrodizijak za pripadnike jačeg pola. Istraživanje Suzan Kernek i Lindsi Unterberger je pokazalo da većina muškaraca ne voli kada im partnerke mirišu na voćkaste i čokoladne kupke i mirise. Jedino što ih privlači je miris vanile u kremama za telo, a sve ostalo im nije zavodljivo.

Tako se, na iznenađenje istraživačica, čak i čokolada našla kao nepoželjan sastojak u sredstvima za održavanje higijene. Većini ispitanika se ne dopada ni miris citrusa. Smatraju da je osvežavajući, ali ne i privlačan. Čim osete alkohol u dezodoransu koji žena koristi, odmah im splasne želja, jer ih to, pokazala je anketa, podseća na majku.

Da su muškarci prilična „zakerala“, potvrđuje podatak i da beže od devojaka koje mirišu na ruže, lavandu ili ljiljane, jer im te note idu uz bake. Ne vole da osete ni miris koji ih podseća na bivše partnerke, naročito ako su iz te veze izašli kao ostavljena strana.

Ali ono što najviše vole – ili imate ili nemate. To je, zaključile su Suzan i Lindsi, prirodni miris kože koji će im se ili dopasti ili neće. A, kada im se svidi, to je to. Ne morate da ga prikrivate kremicama i parfemima, nego samo pustite feromone da sami „odrade“ posao. Tada ste im najpoželjnije, pa ako vam kažu da upotrebu parfema svedete na minimum, to treba da vam imponuje, a ne da vas iznervira. Prirodno je i dalje na ceni!

(novosti.rs)