Spavate u brushalteru? Evo šta doktori kažu o tome

Iako većina žena spava bez brushaltera, postoje i one koje praktikuju ovaj način spavanja, jer smatraju da će im to pomoći protiv opuštenosti grudi.

Mišljenja žena, ali i stručnjaka kompetentnih za ovu temu su različita. Studije pokazuju da ne postoje naučni dokazi da to pomaže kod čvrstine grudi.

“Nošenje brushaltera u krevetu može biti udobno dok spavate, ali ne pomažu u zaštiti protiv opuštanja grudi. Ipak, nije to vremenska mašina”, rekla je Anđelika Kavouni, estetski hirurg.

Ako se žena sa brushalterom može normalno naspavati tokom noći, neka ga nosi, složni su stručnjaci. Doktorka Amber Gat kaže da nedavnom studijom nije pronađena veza između rizika za obolevanje od raka i nošenja brushaltera.

“Nema dokaza da spavanje u brushalteru utiče na zdravlje, ni pozitivno ni negativno. Rizik je sličan uobičajenom, dnevnom nošenju brushaltera, Dakle, nema posebnog rizika, bez obzira na to koliko su sati dnevno nosile brushalter, kao ni da li su imali žicu ili umetke”, kaže doctor Gat. Najveći broj žena koje nose brushalter tokom spavanja obično su one sa velikim grudima, a to rade zbog dodatne podrške.

