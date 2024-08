Šta čeka ženu koja štedi na sebi: Poznati pisac kaže da će je muškarac tada tretirati samo na jedan način

Reči čuvenog pisca zbog kojih se treba zamisliti svaka od nas

Skromnost, dobro ponašanje i dobra narav su osobine koje se u romanima duboko veličaju. U životu je sve malo drugačije: za svaku beskrupuloznu osobu, skromnost i dobra priroda su osobine koje se mogu uspešno iskoristiti.

Nisu sve dobre osobine podjednako korisne – ponekad su destruktivne: kada je pored pristojne osobe nepoštena koja ga koristi, dobre osobine služe u korist zla. Svaka ljubazna, vaspitana i skromna osoba treba da se bavi ljudima kako ne bi dozvolila da je ugrizu. Ali da biste razumeli druge, morate razumeti sebe i postaviti pitanje: zašto žene tako često štede na sebi i šta time dobijaju?

Niko vam neće zahvaliti što ste uštedeli na sebi i ne radi se samo o materijalnom bogatstvu: žene štede na slobodnom vremenu, trude se oko onih koji su im bliski, potiskuju sopstvene želje zarad drugih, a to im štedi život.

Ljudi se naviknu: kad ti malo treba, malo ti daju. Prvo štediš na sebi, pa onda svi štede na tebi. Žene se umore i razočaraju od takvog života. Kada žena pita sudbinu ‘zašto želi takav život, gde je sve za druge, a ništa za nju’, zavladaće tišina. Niko neće biti srećan što ste iscrpljeni i umorni, što nemate želju da se radujete, što vam je loše: niko vam neće zahvaliti što ste uštedeli na sebi. Ni vi ni oni oko tebe.

Loše navike dovode do lošeg života

Dobre navike ne vode uvek do dobrog života, ali loše navike uvek vode do lošeg života. Navika štednje na sebi javlja se pojavom voljene osobe: značajne osobe ili dece. Počinje preuređenje: celog života vaša ličnost u vašoj svesti je bila dominantna, sada nije. Majka toliko voli svoje dete da je spremna da se žrtvuje. Zaljubljena žena je spremna da žrtvuje svoje vreme, lične ciljeve i ambicije, samo da bi bila sa partnerom. Deca se naviknu na to da se žrtvuješ za njih, a voljena osoba za žrtvu koju utrošiš na njega – sami ste ih navikli na ovaj život.

Šta će se dogoditi ako žena želi da povrati svoju ličnost, prestane da štedi i zaboravi na sebe? Njeni najmiliji, zbog kojih je sve ovo uradila, biće ljuti. Niko neće reći „Bilo je to divno vreme za nas, hvala! Sada je naš red da štedimo na sebi zbog tebe“. Na vas će se ljutiti.

Ako se žena plaši da ide protiv besa, proći će godine, decenije i tada će shvatiti „Gde je nestao moj život?“. Ako ne želite da vam život proleti iza paravana drugih života, ne štedite na sebi: svaka osoba ima pravo na srećan život.

Neizvesnost je uništila milione prilika

Šta je ušteda na sebi u opštem smislu? To je razmišljanje da niste dovoljno kompetentni za poziciju o kojoj sanjate, da ima mnogo boljih i pametnijih ljudi. Ako ne možete da naučite da igrate ili crtate jer to nikada niste radili, a ima toliko talentovanih ljudi okolo, onda ne bi trebalo ni da počnete. Da su druge žene bolje samo zato što im je nos ravniji, a kosa punija.

Štednja na sebi je navika koja će vas primorati da se zadovoljite malim i da težite najmanjem. Navika koja stvara strah od odbijanja: ako vam nešto nije pošlo za rukom, ako vas je neko odbio, to nije razlog za spuštanje letvice. To je navika koja vam ne dozvoljava da sanjate, ne dozvoljava vam da idete ka onome što izgleda tako daleko i nemoguće – ka sreći.

Ne štedite na vremenu koje posvećujete sebi, na večerima sa divnom knjigom u rukama, na svojim snovima, na malim stvarima koje volite svim srcem: vreme provedeno sa zadovoljstvom ne može se smatrati izgubljenim jer ono nadoknađuje izgubljenu energiju.

Ponekad se čini da će ljudi živeti večno: čekaju prilike sa neba, upoređuju se sa drugima, čekaju pravi trenutak i sve odlažu za kasnije, štede na sebi. Ne sužavajte svoju ličnost i nikada se ne upoređujte sa drugima: ako bih se uporedio sa drugim piscima, počeo bih da štedim na papiru i mastilu koje koristim jer bih se osećao nedostojnim toga, piše „Cluber“.

(Ona.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com