Šta mame tačno misle kad kćerkama govore da budu oprezne?

– Znam da ponekad misliš da sam blesava jer se toliko brinem, znam da si već velika za toliku brigu. Misliš da te još uvek štitim kao da si mala beba, a ti se već spremaš da uđeš u svoju odraslu dob. Znam sve. I baš zato želim da i ti znaš da kada ja kažem ‘budi oprezna’ da to zapravo znači ovo – napisala je u predivnom pismu svojoj kćeri tinejdžerki mama Julie Scagell, poznata autorka s portala Babble.com.

Budi oprezna sa svojim srcem. Znam iz svog vlastitog iskustva kako srce može biti slomljeno, kako nas ljudi mogu razočarati, povrediti, ostaviti na cedilu, a da i ne znaš kako je do toga uopšte došlo. I kada se to dogodi, jednom, dvaput, znam da ćeš poželeti da se povučeš u sebe i svoju tugu. Ali ja ne želim da oko sebe gradiš zidove, želim da tvoje srce bude spremno, ali i otvoreno prema životu.

Budi oprezna kako se ti odnosiš prema drugima. To je toliko važna stvar s kojom ćeš se nositi i suočavati celi život. Bez obzira na koga misliš, s kime god razgovaraš, bilo to dete, odrasla osoba, konobar u kafiću, učitelji ili neznanac na ulici – to kako ćeš se ti odnositi prema svima njima puno će govoriti o tome kakva si ti osoba zaista.

Budi oprezna i dobra prema sebi. Uzmi vremena da se spoznaš. Pronađi svoj glas i formiraj svoja mišljenja. Nauči kako ćeš raspravljati, ali nauči i kako ćeš slušati. Ako se s nekim ili nečim ne slažeš, shvati to kao izazov, ne kao neugodnost. Nauči promišljati konstruktivno i znaj, ti ne moraš pristajati na sve samo da bi ispala ljubazna i dobra. Ako ti neko pokuša stati na žulj, nauči i vikati, nauči zauzeti se za sebe.

Budi oprezna prema svom telu. Ne poklanjaj ga nikome. Doći će vreme kada će te tvoje telo voditi, to su dobre fizičke reakcije, ali budi oprezna, što ga više daješ, sve će manje biti tvoje. Zato budi uvek dobra prema svom telu. Daj mu puno, daruj ga dobrim stvarima i telo će ti vratiti dobrom merom, ali ponekad i greši. Jednom se živi i zato ponekad, ne uvek, ponekad neka te vodi strast da uživaš u životu punim plućima i punim želucem. Ali uvek s dozom opreza. Ne hodaj svetom bez glave – čuvaj svoje telo, ono je tvoj život, prenosi Index.

I na kraju – budi oprezna sa svojim željama. Kada ti poželim sreću, to ne znači uvek da možeš da radiš i želeti da radiš samo ono što te čini neopisivo srećnom. Moraš biti i srećna i odgovorna jer nisi sama. Mi jesmo tvorci svoje sreće, ali ne i nauštrb tuđe sreće. Zato se ponekad do sreće stiže težim i dužim putem, ali ako nešto doista želiš, onda ćeš do toga jednom već doći. I to nije mantra, ja znam da ti to možeš. Ako poslušaš svoju mamu i budeš – oprezna. Sa svojim životom, danas. Ne gledaj samo što će biti kada dođe sutra jer ćeš tako propustiti sve one male lepe stvari koje se događaju – danas.