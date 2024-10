Stilistkinja tvrdi: Ovo je odeća i obuća koje žene starije od 40 godina ne treba da nose

Jedni smatraju da su njeni saveti zapravo dobri i imaju smisla, a drugi pak misle da ženama više niko ne bi trebalo da govori šta smeju ili ne smeju da nose.

Stilistkinja i modna influenserka Heder Anderson na svom blogu i YouTube kanalu pod nazivom So Heather najviše se bavi modom za žene starije od 40 godina. Njen video o odeći i obući koju žene starije od 40 ne bi trebalo da nose proširio se društvenim mrežama i naišao na razne komentare.

Heder se odmah na početku ograđuje i kaže da je moda pre svega zabava i da su ovo samo njeni prijedlozi koje daje svojim klijentkinjama, ali i saveti kojih se i sama pridržava prilikom osmišljavanja sopstvenih modnih izdanja, prenosi Zadovoljna.hr.

Prekratke pantalone u kombinaciji s gležnjačama

Neki dan sam šetala Dalasom i videla slatku ženu koja je nosila farmerke u paru s gležnjačama, ali između farmerki i gležnjača videlo se oko pet do sedam centimetara kože. To skraćuje figuru. Vaše noge će izgledati kraće, vi ćete izgledati kraće, nećete izgledati više i vitkije. To je nešto što želite da izbegnete, kaže Heder i savetuje da biramo pantalone koje dosežu gležnjače i u kojima se koža ne vidi jer one vizualno izdužuju figuru.

Visoke potpetice u kojima ne možete hodati

Heder objašnjava da je u 20-ima i 30-ima obožavala da nosi cipele s potpeticom od 12 centimetara, ali odrekla ih se nakon 40. rođendana jer jednostavno više nisu bile udobne. Sada u dnevnim prigodama nosi potpeticu od maksimalno 7,5 cm, a modele od 10 cm ostavlja za neke posebne večernje prilike i nosi ih retko. Smatra kako ne bismo trebalo da nosimo potpetice koje nam nisu udobne i u kojima ne znamo da hodamo.

Previše predimenzioniranih komada u jednoj kombinaciji

Žene to rade jer pomisle: Imam trbuščić, malo viška kilograma na predelu struka. Kako starimo, to se događa i to je u redu, ali nošenje velike odeće za koju mislite da skriva ta područja, puno velike odeće, plivanje u velikoj odeći – to nije rešenje. Tako ćete izgledati još veće nego što zapravo jeste i starije. Odaberite jedan predimenzionirani komad po kombinaciji, a sve ostalo neka bude prilagođeno vašoj veličini, smatra Heder.

Previše pocepane farmerke

Nemojte me pogrešno shvatiti. Ja obožavam pocepane farmerke. Imaću uskoro 49 godina i dalje ću ih nositi, verovatno i u 50-ima i 60-ima, ali farmerke koje su previše pocepane, duž cele noge – to nemojte nositi, kaže stilistkinja i umesto takvih modela savetuje nošenje minimalno pocepanih farmerki.

Haljine koje su istovremeno i jako kratke i uske

Heder kaže da naše kratke haljine s godinama moraju postati malo šire jer to više laska figuri. Haljinu koja je istovremeno i kratka i uska ona bi nadogradila kaputom i visokim čizmama jer smatra da je to primerenije godinama

