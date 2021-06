Stručnjaci upozoravaju na opasan trend: Žene, ovim nemojte prati polni organ

Žene ne bi trebalo da peru vaginu limunom jer to može uzrokovati infekciju i oštetiti osetljivu služokožu, upozorili su lekari.

Naime, forumi i društvene mreže preplavljeni su ženama koje se kunu u delotvornost ovog opasnog trenda. Između ostalog, tvrde da može pomoći u sprečavanju i uklanjanju neprijatnih mirisa, pa čak i pomoći vam da „izbegnete trudnoću“. Recimo, kampanje u mestima poput Tanzanije upozoravaju da se stručnjacima redovno obraćaju mlade žene koje veruju da će im pranje polnog organa limunom pomoći da se riše sperme nakon seksa – čime nastoje da izbegnu trudnoća. Drugi zagovornici ovog trenda takođe kažu da lišće limuna može pomoći da vagina ostane svežeg mirisa, ali stručnjaci su u razgovoru za The Sun rekli da su ti trendovi opasni za žene.

Dr. Sara Džarvis i klinička direktorka Patientaccess.com-a rekla je da pranje vagine limunom može izazvati čitav niz problema.

„Užasna je ideja isprati vaginu limunovim sokom. On je vrlo kiseo, što može oštetiti nežnu sluzokožu vašeg polnog organa. To može dovesti do bolova, iritacije i bolova tokom vođenja ljubavi. Ali takođe može poremetiti pH ravnotežu vaše vagine. To će vas učiniti sklonim vaginalnim infekcijama“, objasnila je.

Takođe, drugi stručnjaci upozorili su da korišćenje limuna za pranje polnog organa nakon seksa neće sprečiti trudnoću.

Takođe, ginekolog Šri Data je objasnila da bi higijenu intimnog područja trebalo održavati isključivo uz pomoć tople vode. Razlog leži u tome što sapuni, deterdženti i hrana poput jogurta ili limunovog soka mogu promeniti pH vaše vagine i utiču na bakterijsku ravnotežu.

Dodala je: „To može dovesti do većeg rizika od iritacije i infekcije vagine. Neke studije sugerišu da pranje polnog organa sokom limuna ili limete može uticati i na ćelije vrata materice.“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.