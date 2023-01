Svakoj ženi u braku potrebne su 3 stvari, ali to neće priznati

Kad muškarac zatraži pomoć oko toga šta je njegovoj ženi potrebno od njega kao od supruga, zanima me kako stoje stvari u njihovoj vezi. Tada mu pomažem da shvati šta bi sledeće trebalo da uradi, piše za YourTango savetnik za život i odnose Stiv Horsmon.

Kad mi kaže da je upravo čuo, po deseti put, da njegova supruga želi da on bude muškarac u vezi, poslednje što treba da izgovorite je:

– Ona ne bi smela da govori takve stvari!. Pa dopustite mi onda da vam dekodiram tu misteriju.

Svesne, evoluirane supruge, kažu mi da igrajući na kartu „budi muškarac“ zapravo žele nešto drugo. Kad se ljudi osećaju, frustrirano ili ljuto, obično se žale na stvari prikrivajući naše stvarne potrebe. Možda vrištimo od besa na nekoga u saobraćaju s kim smo izbegli strašan sudar, ali istina je da se plašimo. Stvarna je potreba da želimo da se osećamo sigurno, iako to ne kažemo.

Možemo postati jako frustrirani s detetom kad je istina da smo emocionalno iscrpljeni. Stvarna je potreba da želimo da osetimo mir i smirenost. Ali mi to ne kažemo. Može nas užasno povrediti nešto što je neko izgovorio, a istina je da se osećamo odbačeno. Stvarna je potreba da želimo da se osetimo prihvaćenima. Ali mi to ne kažemo.

Tako je i sa mnogim ženama. Reći će stvari poput: Zašto ovde moram sve da radim sama? Ovo mesto je užasno! Nikad ne uradiš šta treba i ne mogu da računam na tebe. Razmišljaš samo o seksu.

A prevod koji muževi čuju je: Ti si bezveznjaković, ti si loš suprug i ti si perverznjak.

Ali to nije ono što ona govori. Shvatam zašto biste to mogli da shvatite lično, ali ona ne misli da napadne vašu muškost niti je zapravo ljuta na vas. Važno je znati za kojim osećajem ona žudi i zašto joj taj osećaj uzrokuje burnu reakciju. Ne radi se o vama – radi se o njenoj žudnji da oseti nešto što želi da oseća. I ona misli da bi njen muškarac mogao da joj pomogne da to oseća kad bi samo znao ove tri stvari koje ću vam reći.

1. „Samo želim da se osećam kao da mogu da se opustim“

Supruge mi kažu da im je ključan osećaj opuštenosti, a da se pritom osećaju povezano, nežno i seksi. Jeste li ikad bili pored žene koja je zaigrana, seksi, nasmejana, zabavna i koketna? Da, znam. Reč je o najlepšoj stvari koju muškarac može da zamisli. I ona bi želela da bude takva, ali žene mi kažu da to ne mogu da postignu ako se ne osećaju opušteno.

Zaključak: Ljuta je jer želi da se opusti kako bi se osećala razigrano, luckasto, seksi, nasmejano, zabavno i koketno. Nije ljuta jer si bezveznjaković. Ljuta je jer se ne može opustiti.

Kako biti njen muškarac: Nemojte se braniti. Mirno je pogledajte u oči i recite: Draga, kladim se da bi se volela da se opustiš i ja ću ti pomoći. Zatim otkrijte na koji način zaista možete pomoći.

Postoje li kućni poslovi koji nisu obavljeni? Ona bi volela da napravite plan – bilo kakav plan. Budi njen čovek s planom.

Šta po kući treba uraditi, koji su zadaci preostali? Puno ih je. Čišćenje, pranje veša, deca, automobili, odmori, obroci, porodica, sudovi, računi i pokvarene stvari – sve to zahteva neverovatno ulaganje odgovornosti, predvidljivosti i pouzdanosti. Niko se ne može opustiti uz sve te poslove! Tu ste joj potrebni vi. Ne dopustite da crna rupa zadataka usisa romantičnu energiju.

Oprez: Postoje stvari s kojima ne možete pomoći. To su njene stvari. Moraće s njima da se nosi sama i ne pokušavajte da to rešavate umesto nje.

2. „Samo želim da se osetim kao da mogu da računam na njega“

Supruge mi kažu da osećaju sigurnost i predvidljivost kad njihov muškarac obavi dogovorene zadatke i dosledan je. Da, to je dosadno. Ali sa sigurnošću i predvidljivošću dolazi i opuštanje. I time smo pokrili razloge zbog kojih je opuštanje tako važno.

Dosledan sam s njenom jutarnjom kafom. Volim da planiram izlaske i pozivam je da radimo stvari zajedno. Ostavljam joj poruke i zovem je kad zakasnim – svaki put. Volim da usisavam, to je vrlo moćan alat.

Biram stvari koje očekujem od sebe i odrađujem ih. Ne očekujem i ne prihvatam da mi ona govori šta treba da radim. Zna što sam odabrao i što očekujem ​​od sebe. Takođe zna da je njen posao odabrati i odrađivati svoj deo. To podrazumeva timski napor koji joj pomaže da se oseća dobro i opušteno, što je lepo.

Zaključak: Ljuta je jer želi da oseti sigurnost i predvidljivost. Nije ljuta jer ste loš suprug. Ljuta je jer se ne može opustiti.

Kako biti njen muškarac: Ako želite da joj pomognete da se oseća kao da može da računa na vas, samo odlučite šta očekujete od sebe. Jasno recite za šta ste zaduženi. Onda radite te stvari. Dosledno. Manje razgovora. Više akcije.

Većina problema proizlazi iz činjenice da ne radimo prema sopstvenim očekivanjima i ne pokazujemo doslednost. Ne kažem da ona nikad neće prigovarati, ali tada vam to neće smetati kao nekada.

3. „Želim da se osećam kao da on želi mene, a ne samo moje telo“

Dobio sam jedanput e-mail od žene koja je napisala: „Osećam kao da bih mogla da mu budem bilo koja od 10.000 žena. Ne osećam da me želi kao osobu. Ponekad pomislim da bih mogla da ostavim genitalije u spavaćoj sobi i odem da skuvam kafu, a on ne bi ni primetio da sam otišla.“

Da, znam, to je jeziva pomisao. Ali njena poenta je prilično jasna. Želi da se oseća kao da su i njen um, duh i osećanja vredni vaše pažnje. Želi da se oseća poželjnom ne samo zbog svojih fizičkih svojstava, već i zbog cele sebe. Ako oseća vašu iskrenu želju za sobom, može osetiti vaše prihvatanje. A ako se oseća prihvaćeno, onda će se osećati i opušteno.

Kad je moja devojka pročitala ovaj deo članka rekla je da se niko ne želi osećati kao predmet za seks. Jezivo, ali opet, shvatam poentu. A ti?

Zaključak: Ljuta je jer želi da se oseća poželjno i prihvaćeno. Nije besna jer ste perverznjak. Ljuta je jer se ne može opustiti.

Kako biti njen muškarac: Pitajte da li bi mogla da ostavi genitalije u krevetu i ode po šoljicu kafe. Šalim se, nemojte to raditi. Nemam pojma zašto sam to napisao. Verovatno zato što sam perverznjak.

Ozbiljno, mislim stvarno ozbiljno, tačno znate šta ovo znači. Svaki muškarac kog znam razume osećaj odbačenosti. Bol je ista bilo da je reč o odbacivanju naših emocija, naših mišljenja ili našeg tela. Odbijanje je jedan od naših najvećih strahova. Možete zamisliti kako se ona oseća ako su vaša želja i prihvatanje ograničeni samo na njenu seksualnost.

Nemojte me pogrešno shvatiti, ona definitivno želi da oseti vašu muževnu, bezobzirnu želju za svojim telom. Ali u ovom trenutku vi ste jedini čovek na celoj planeti s tajnom moći koja joj pomaže da se oseća potpuno poželjnom i prihvaćenom – telom, srcem i dušom.

