Svaku uspešnu ženu krase ove osobine, zbog toga i uspevaju u životu

Biti uspešan nekada zavisi od brojnih faktora. Naime, nekada je sama ličnost presudna.

Svaka ostvarena žena poseduje ovih sedam osobina.

Nezavisna je u svakom smislu te reči

Ovakve žene obično već u adolescentskom dobu razmišljaju kako će i gde zarađivati za život. One odlučuju rano da napuste roditeljski dom, ne plaše se da odu u drugi grad ili zemlju kako bi se školovale, razvijale i rasle.

Takve žene do 25. godine života već imaju jasan plan karijere, neke već imaju značajno radno iskustvo i napravile su nešto u životu. Njihovo delovanje se ne zaustavlja na pukom planiranju i nalaženju objašnjenja zašto im nešto ne ide od ruke – one rade na svojoj budućnosti!

Od malih nogu je naučila da se oslanja na sebe

Ona ne smatra da joj bilo ko duguje bilo šta ili da joj je zagarantovan divan život, čak i ako su mama i tata bili divni, a detinjstvo idilično.

Ona se uzda u vlastite napore, mogućnosti i sposobnosti.

Ne traži pomoć

Možda će je i zatražiti ali to znači da je već sve pokušala: analizirala je situaciju, pokušala je nekoliko puta sama da dođe do rešenja i kada se konačno uverila da ne može sama da reši problem.

Zanimljivo je da se ova osobina obično ispoljava još u školi. Devojčica, suočena sa nerešivim zadatkom iz matematike, sedi nad knjigom ceo dan i tek uveče se obraća mami ili tati s molbom da joj pomognu. U budućnosti ne tako uspešne žene ponašaju se drugačije: kod prve teškoće kukaju i mole da neko drugi preuzme problem na sebe.

Ne pravi kompromise

One ne strepe da neće uspeti, da neće same izaći na kraj sa nečim i nije im potrebno odobrenje drugih. Ove žene napuštaju aktivnosti koje ih ne ispunjavaju, u tinejdžerskom dobu same odlučuju što će biti kad porastu i koju školu će upisati, one kao studenti ne kupuju seminarske radove, jer ih interesuje smer koji su odabrale. One se ne viđaju s momcima koji ih ne poštuju.

Suprotno glasinama zavidnih ljudi, dobijaju posao, muža i život kakav žele. Beskompromisno se ophode i prema poslu. One će zauzeti stav o eventualnom problemu na poslu, a ako se ništa ne promeni, preći će na drugo radno mesto, u drugi sektor ili u drugu kompaniju.

Nikada i ni s kim se ne upoređuje

Ona se ne upoređuje sa prijateljicama, ni sa rođacima ni sa kolegama po svojim dostignućima, finansijama ili društvenom statusu. Vrlo je svesna toga da će se uvek naći neka mlađa, zgodnija, bogatija, uspešnija, glamuroznija, možda s titulom vojvotkinje.

Ona se upoređuje sa samom sobom, onom od juče ili onom od prošle godine i ocenjuje isključivo svoja dostignuća u tom periodu.

Zadovoljna svojim izgledom

Ne želi da operiše nos, ne povećava usne i grudi, nije stalno na dijeti i ne brine se što je pojela dva komada torte.

Ona se neguje, vodi računa o izgledu i ne žali se da nije dovoljno lepa. Ona brine o svojoj spoljašnosti bez namere da je promeni.

Ne prihvata nejednakost

Načelo „muškarac je hranitelj“ za nju je potpuno nezamisliv. S njom možete komunicirati samo na ravnopravnoj osnovi, i nije važno ko je bogatiji, autoritativniji ili zauzima višu poziciju.

Ona će razgovarati s direktorom državne korporacije kao i s blagajnicom u trgovini, nikada neće dozvoliti sebi da bude nepristojna prema konobaru, ali neće tolerisati ničije nepoštovanje.

