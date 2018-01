Svi su joj se rugali jer joj je mama šila haljine (video)

Bila je miljenica koju je Amerika volela da mrzi, sportistkinja koja se nije poklapala u prihvaćene stereotipe o nežnim klizačicama i devojka mračne porodične prošlosti čija je familija pripadala u sloj navodno besklasne Amerike. Bila je prva Amerikanka koja je je izvela dvostruki aksl u takmičenju i prva žena ikada koja je uspešno izvela dupli trostruki aksl. Klizanjem je Tonja Harding počela da se baviti kao trogodišnjakinja u rodnom Portlandu, u američkoj saveznoj državi Oregon. Uz oca Alberta Tonja je i lovila i popravljala automobile, a autoritarna majka LaVona Golden je, navodno, zlostavljala od sedme godine, iako je Golden to uvek negirala. Upravo je glumica Alison Dženi ove godine dobila nominaciju za Oskara za ulogu Tonjine majke, a i glavna glumica Margo Robi mogla bi da dobije nagradu za ulogu Tonje. Film reditelja Krejga Gilespija je, kažu kritičari, odlično ostvarenje koje na svojim plećima iznose upravo Dženi i Robi.

Harding je u trećem razredu srednje škole odustala od školovanja kako bi se posvetila klizačkoj karijeri, a majka joj je ručno šila kostime zbog čega su joj se svi rugali. Sa samo 16 godina bila je šesta klizačica u Americi ali karijeru su joj stalno stopirali zdravstveni problemi, od viroza do upala pluća. Urbana legenda kaže da je sve to vreme trpela i majku koja je svoje neostvarene snove živela preko svoje kćerke. „Jesi me ikada volela uopšte“ pita Margo Robi svoju ‘filmsku’ majku na šta ova odgovara „pretvorila sam te u šampionku znajući da ćeš me zbog toga mrzeti, to je žrtva koju majka podnosi“, odgovara joj Dženi. Iako film samo imitira život po Holivudu i šire, šuška se kako je Harding blagoslovila film koji joj je pomogao da očisti svoje ime.

Neotesana ali neosporno talentovana Tonja uvek je patila od kompleksa u poređenju sa drugim sportistkinjama. Iako joj je zaštitni znak bilo drčno ponašanje i redovno bi urlala, Harding je, slažu se svi koji je poznaju, uvek tražila potvrdu – od porodice, muškaraca, sudije i obožalaca. Sa nepunih 20 godina, u želji da pobedne od majke, Harding se zaljubila i udala za Džefa Giluja koji je, navodno, vrlo brzo počeo da mlati iako on to danas negira. Upravo je njen tada već bivši suprug 1994. godine isplanirao napad koji će Tonju koštati karijere ali i kredibiliteta.

Džef je u dogovoru sa Tonjinim menadžerom platio Šejnu Stantu da napadne i povredi Tonjinu glavnu konkurenciju, klizačicu Nensi Kerigan. Napad se dogodio u Detroitu posle treninga. Stant je Kerigan metalnom palicom svom snagom udario po potkolenici. Postoji video na kom se vidi Nensi koja još nije stigla da skine klizaljke kako urla od bolova i viče ‘zašto, zašto’. Stant joj nije slomio nogu, ali je oporavak bio dug.

Morala je da se povuče iz državnog prvenstva koji je dobila upravo Harding, ali Kerigan je iste godine ipak briljirala na zimskim Olimpijskim igrama u Lilehameru gde je dobila srebro, dok je Harding bila osma. Harding i dan danas tvrdi da ne razume do kraja motiv njenog bivšeg supruga kao i da je tek posle napada saznala ko iza njega stoji. Počinioci su se, kaže, urotili sa tužilaštvom i na taj je način naterali da se nagodi priznanjem da je učestvovala u svemu tome. USFSA joj je doživotno zabranila da se bavi klizanjem zbog ‘grubog i neetičkog kršenja sportskih pravila’, novinari su joj kampovali ispred kuće i sledili svaki njen potez u Lilehameru, a ona je postala najomraženija osoba sportskog sveta.

U svojoj autobiografiji iz 2008. godine Harding tvrdi kako je htela da zove FBI kada je saznala ko stoji iz napada, ali Giluj je navodno dočekao s puškom, silovao skupa s još nekoliko muškaraca i zapretio joj smrću ukoliko išta kaže. Giluj tvrdi da je to ‘najveća glupost ikada izrečena’, a kako bi zaradio prodao je i njihov snimak seksa prve bračne noći tabloidima.

Harding je kasnije, sa više ili manje uspeha, ulazila u različite karijere. Bavila se ženskim boksom, osnovala bend „The Golden Blades“ koji je imao jedan nastup a publika ih je oterala sa bine, glumila je u niskobudžetnom filmu. I bokserska karijera joj je bila kratka, što zbog astme, što zbog glasina da ‘predaje’ borbe kako bio dobila gotovinu koja joj je bila preko potrebna. Imala je samo šest borbi.

Sa drugim suprugom Majklom Smitom bila je u braku samo godinu dana, a 2010. se udala za Džozefa Prajsa s kojim ima sina Gordona i promenila je prezime u Prajs. Otkad je napustila klizanje i boks, Harding je radila u prodavnicama, metalurškoj kompaniji i kao zavarivačica.

– Žalosno je na koji je sve način život razočarao Tonju, i iako ni sama nije svetica, daleko od toga, zaista je imala niz nesrećnih događaja koji bi slomili i najjače. Umesto da bude zapamćena kao jedna od najboljih klizačica svih vremena, Harding će uvek imati imidž zmije i gubitnice – komentarisali su novinari.

Njen turbulentan život sa puno je uspeha pretvoren u film i dao joj, na zgražavanje Nensi Kerigan, novu priliku za okajanje, a glumicama Robi i Dženi, moguće, uloge života, prenosi Express.