Top 5 činjenica o potpunoj depilaciji najintimnijih delova tela

Brazilska depilacija ili popularno nazvana ‘brazilka’ metoda je uklanjanja dlačica s Venerinog brega i to voskom. Svaka žena koja koristi vosak vrlo dobro zna koliko je to neugodno i bolno pa sad možete zamisliti kakav je osećaj to napraviti na najintimnijem delu tela.

Žene puno pretrpe za lepotu. A prednost depilacije voskom je to što dlačice ne rastu toliko brzo jer se čupaju zajedno s korenom…

Ovih pet činjenica morate imati na umu odlučite li se za brazilsku depilaciju:

1. Postoje dve vrste brazilske depilacije – samo na bikini zoni i kompletna, a to znači da se voskom uklanjaju dlačice na celom intimnom delu žene, uključujući i dlake na zadnjici, odnosno oko anusa. Žene koje to praktikuju kažu da ih je čupanje dlaka oko anusa najmanje bolelo.

2. Odlučite li da odete stručnjaku koji će napraviti ‘brazilku’, morate imati na umu da ćete biti u neobičnim pozama tokom depilacije jer se mora doći do svake dlačice. Takođe, moraće da vas dodiruje po svim delovima vagine kako bi kompletna depilacija bila uspešna.

3. Nakon depilacije ćete neko vreme osećati nelagodnost dok hodate ili obavljate nuždu. Mokraća neko vreme neće izlaziti u mlazu već više nekako raspršeno.

4. Zaboravite seks najmanje 24 sata nakon depilacije kao i bilo kakvu fizičku aktivnost. Možete pokušati, ali brzo ćete odustati jer vam neće biti ugodno. Izbegavajte i saunu, solarijum, kupanje u bazenu, kao i usku odeću.

5. Na depilaciju kod stručnjaka idite sveže istuširani jer će njegovo lice morati biti vrlo blizu vaših intimnih delova tela, prenose mediji.

