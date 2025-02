Treba li žene da mokre pre ili posle seksa? Evo šta kažu stručnjaci…

Godinama je ženama savetovano da uriniraju posle seksa. Stručnjaci već dugo govore da odlazak u toalet posle seksa može pomoći u smanjenju šanse za infekciju, ali se ispostavilo da smo to uradili pogrešno. Nedavno istraživanje brenda za seksualni wellness Lovehoney otkrilo je da za mnoge ljude seks nije toliko prijatan koliko bi trebalo i mogao da bude. Dve od pet osoba priznale su da su u nekom trenutku pretrpele seksualnu povredu, od kojih je najčešća infekcija urinarnog trakta, piše Metro.

Nije tajna da je mokrenje nakon seksa dobar način za borbu protiv svake šanse za razvoj infekcije, ali ispostavilo se da postoji velika razlika između muškaraca i žena.

Seksolog Šantel Oten je rekla: „Žene mogu značajno da smanje šanse da dobiju infekciju mokrenjem pre i posle seksa, jer to ispire neželjene bakterije iz uretre. Dok je kod muškaraca drugačije. Mogu da čekaju i do 15 minuta nakon seksa. Ako se pitate zašto je to tako – to je zato što muškarci imaju dužu uretru od žena, što znači da postoji veća udaljenost do bešike.

Znaci infekcije uključuju osetljivost oko uretre, bol u bešici, visoku temperaturu, opštu slabost, potrebu za mokrenjem više nego inače, neprijatan miris, bolove u leđima i nemogućnost mokrenja, pa se isplati mokriti posle seksa da biste izbegli sve ove simptome.

