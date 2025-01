U kojoj zemlji sveta žive žene sa najvećim grudima: Evo gde su Srpkinje na listi

Da li ste se ikada zapitali koja zemlja ima najveću prosečnu veličinu grudi za žene? Istraživači Instituta za antropometriju u Nemačkoj sproveli su 2021. godine opsežno istraživanje podataka iz više od 108 zemalja, uključujući merenja preko 340.000 žena, a rezultati pokazuju da su nordijske zemlje prednjače.

Norveška na prestolu

Na samom vrhu rangiranja našla se Norveška, gde je prosečna veličina korpe između C i D. Norvežanke su poznate po natprosečnoj visini i zdravom načinu života, što je možda i doprinelo ovom rezultatu. Zanimljivo je da su, prema dodatnim analizama, ove brojke stabilne bez obzira na godine ili telesnu težinu.

Sledeće dve zemlje na rang listi su Island i Luksemburg.

Šta je sa Srbijom?

Srbija je na 23. mestu, sa prosečnom veličinom korpe B. Iako nije u samom vrhu, ovaj rezultat svrstava Srpkinje iznad svetskog proseka. U poređenju sa susednim državama, iako smo pri dnu liste, imamo bolji rezultat od Bosne i Hercegovine i Slovenije, čije su stanovnice na poslednjem mestu po veličini korpe u svetu.

Top 25

Ovako izgleda lista top 25 zemalja:

Norveška – C/D

Island – C/D

Luksemburg – C

Švedska – C

Rusija – C

Finska – C

Estonija – C

Danska – C

SAD – C

Kanada – C

Litvanija – C

Letonija – C

Nemačka – C

Austrija – C

Holandija – C

Švajcarska – B/C

Poljska – B/C

Češka – B/C

Slovačka – B/C

Irska – B/C

Hrvatska – B

Mađarska – B

Srbija – B

Bosna i Hercegovina – B

Slovenija – B

Detalji istraživanja

Istraživanje je bilo jedno od najsveobuhvatnijih te vrste, pokrivajući sve kontinente i uzimajući u obzir faktore kao što su visina, težina i indeks telesne mase. Cilj je bio otkriti kako različiti genetski faktori i faktori životne sredine utiču na veličinu grudi.

Godina istraživanja: 2021.

Broj ispitanika: Preko 340.000 žena.

Metodologija: Kombinacija stvarnih merenja i statističke analize.

Oblast studiranja: 108 zemalja, uključujući sve kontinente.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com