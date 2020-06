U ovoj zemlji žive najprivlačnije žene, slažete li se?

Iako je lepota jako bitna, smatra se da aura najviše može da privuče druge

U svakom delu sveta ima mnogo lepih ljudi, ali poznato je da se neke nacije, u poređenju sa drugima, izdvajaju po harizmi i seksepilu.

Osim lepote i fizičke privlačnosti, jako je bitna i aura koja privlači druge ljude, te su retke žene koje mogu da zavedu muškarca na osnovu svog šarma.

Prema mišljenju ljudi širom sveta urpravo Francuskinje se smatraju najprivlačnijim damama koje osvajaju svojoj jednostavnošću, stilom i stavom.

Za razliku od Amerikanki, Italijanki, ali i Srpkinja, žene sa ovog podneblja ne ulažu previše vremena u doterivanje.

Većina dama suši svoju kosu na prirodan način, ne šminka se previše i ne opterećuje se oko depilacije. One promovišu prirodan i nonašalantan izgled, bez prevelikog sređivanja.

U nastavku vam otkrivamo zašto se Francuskinje smatraju najseksepilnijim ženama na svetu:

One se smeju, čak i kada su mrzovoljne

Francuskinje su još od detinjstva naučile od svojih baka i mama da devojčice treba da budu lepe i nasmejane: „smej se kada si srećan, ali i kada si tužan“. Negativnost, snuždenost i mrzovoljnost nisu privlačni i zapravo ne čine život lakšim. Muškarci vole devojke koje se smeju.

One žive pod pravilom: Budi lepa, osećaju se lepo

Francuskinje vole da ostavljaju dobar utisak, gde god da se nalaze. Reč je o dobro poznatoj francuskoj eleganciji. Šetnja ulicama Pariza u pamučnoj trenerci i patikama, bez imalo šminke je veiliko „ne“. Žene sa ovog podneblja vole da izgledaju lepo u sviim prilikama, čak i kada idu u prodavnicu ili u park sa decom.

Pritom, ovde nije reč o privlačenju muškaraca, već o postizanju lepe spoljašnje slike koja se podudara sa unutrašnjošću.

Imaju jasan stav

Kada je reč o stavu Francuskinje se obično opisju kao previše prepotentne, ali to nije istina. One znaju ko su, svesne su svoje vrednosti i onoga što mogu da ponude u vezi. Ako se to muškarcu ne sviđa, onda je on na gubitku. U suprotnom, muškarac postaje pravi srećnik. Žene iz Francuske su odgajane da budu nezavisne i koriste moć svog mozga isto kao i lepotu.

One su veoma romantične

Za Francuskinje važi da su beskrajno romantične. Vole da flertuju, namignu, nasmeju se… Ujedno, ove dame su veoma seksi i strastvene. Ako muškarac u njima probudi strast, pokazaće mu da uživanje u intimnosti i da erotika nisu rezervisani samo za muškarce.

Nije ih teško osvojiti

Takođe se smatra da Francuskinje znaju šta žele. Svesne su svoje vrednosti i kvaliteta. Od muškaraca očekuju da bude lep, pametan, uspešan i romantičan… Jedno od pogrešnih uverenja je da su žene sa ovog podneblja sklone prevarama. Ako se poljube, znaju da su ušle u vezu, ako se odnos završi nakon nekoliko poljubaca, smatraju da nije kraj sveta. Idu dalje u potragu za drugim partnerom.

Da li se slažete da su Francuskinje najprivlačnije žene na svetu?

