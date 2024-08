Uvedite ga u ishranu: Žene se kunu da od ovoga rastu grudi!

Žene širom sveta troše na stotine hiljada dolara kako bi poprsje učinile bujnijim. Ipak, ključ se krije u prirodi pa je unošenje jedne namirnice razlog zbog kojeg ćete biti prinuđene da promenite broj grudnjaka.

Estrogen je odgovoran za formiranje linije i rast grudi tokom puberteta, a žene koje prerano izađu iz tog razvojnog perioda obično imaju manje grudi. Kad biste pitali bilo koju ženu da le bi htela veće grudi (osim onih koje ih zaista imaju), odgovor bi uvek bio potvrdan. Nažalost, jedini i najpopularniji način da bi se to ostvarilo su zahvati estetskog hirurga…

Radi se o velikom problemu zbog kojeg žene često gube samopouzdanje, ali postoje oni koji misle da ga je vrlo lako rešiti. Stručnjaci tvrde da je za veće grudi potrebna samo jedna stvar – estrogen. Potrebno je uneti veće količine estrogena u telo, hormona koji je odgovoran za onu seksi zakrivljenost i obline, a samim tim i veće grudi.

Od 12. do 16. godine žensko telo je prepuno estrogena, ali po izlasku iz puberteta njegov nivo opada zbog čega grudi ostaju velike (ili male), toliko koliko su velike do kraja života. Istina, situacija se nešto menja tokom trudnoće, ali to je druga priča.

Rešenje je jednostavno – trebate na prirodan način uneti više estrogena u svoje telo, srećom to je element koji se može pronaći u raznim biljkama i travama. Estrogen je prisutan u bilju i zove se fitoestrogen (u doslovnom prevodu “biljni estrogen”).

Sojini proizvodi i tofu (sojin sir) sadrže mnogo fitoestrogena i bogati su izoflavonoidima. Idealna dnevna količina ovih namirnica bi bila 100 do 200 mg na dan, što se nalazi u 350 g sojinog mleka ili 75 g sojinog sira.

Ishrana bazirana na soji koja sadrži fitoestrogene ujedno omogućava i lakše podnošenje menopauzalnih tegoba, te smanjuje navale vrućine. Ostale namirnice bogate fitoestrogenima su indijski oraščići, kikiriki, pahuljice, kukuruz, pšenica, semenke lana, jabuke i bademi.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.