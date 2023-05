Vaša tašna je vaša kesa s novcem, evo kako da se odnosite prema njoj

Svaka dama složiće se sa konstatacijom da je ženska tašna čista misterija, ma koje veličine bila. Šta sve može da stane u klač jednako izaziva divljenje kao i pojava da većoj torbi ništa ne možete da pronađete ili da jednostavno u njoj predmeti nestaju. A ukoliko se svaka žena seti šta sve u svojoj rođenoj torbi posle nekog vremena može da pronađe, priča o ženskoj tašni dobija i svoj feng šui ugao.

Naime, veruje se da „teret“ u torbi, odnosno ono što u njoj nosite može uticati na vašu energiju i razvoj dalje sudbine. Zato treba da zavirite u svoju torbu, bez obzira na to da li je to velika ili mala i da vidite šta se u njoj sve nalazi. Zato je potrebno da izbacite sve ono što je nepotrebno jer to privlači nepotrebne poslove i prepreke na životnom putu – nepotrebne stvari o kojima je reč zapravo kradu energiju i donose haos.

Veruje se da će vam red doneti olakšano donošenje odluka, pa je zato potrebno izbaciti iz torbe sve ono što vam nije potrebno, kao što su papirići, iskorišćene maramice, zgužvani računi ili stara šminka. „Čuvanje“ svega pomenutog označava da sa sobom simbolično nosite stare probleme i nepotrebne brige, živite u prošlosti.

Nikako ne treba držati razbacan novac po torbi, već ga treba čuvati isključivo u novčaniku. Feng šui označava da novac razbacan po torbi privlači siromaštvo, nedostatak finansija i postavlja energetske blokade na putu razvoja.

A torba mora biti čvrsta, neoštećena – to je znak sreće i pouzdane zaštite. Uredna torba donosi harmoniju i čuva sklad, a veruje se da ona poslovna torba treba da bude sređena, kvalitetna i izdržljiva, prenosi Krstarica.

Ona simbolično predstavlja vašu kesu sa novcem. Ona je simbol finansijskog blagostanja. Feng šui stručnjaci ističu da torba ne sme da bude preteška, jer to simbolizuje brige i opterećenja. Smatra se da ne treba držati torbu na podu jer se veruje da to privlači loše finansije.

