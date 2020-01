Vibrator joj ‘skliznuo’ u bešiku pa nastavio i dalje da pulsira (foto)

Jedna neimenovana žena iz Arizone doživela je neverovatnu nezgodu. Tokom sasvim običnog izlaska sa dečkom nosila je Vesper Massagerm ogrlicu/vibrator koja je na kraju večeri završila u njenog bešici.

Woman Rushed To Hospital After Vibrator Gets Stuck In Her Bladder https://t.co/91t1cBymWa pic.twitter.com/sObHwpbbfn

— Chochilino (@ChochilinoRadio) January 27, 2020