Za ovakvom ženom ludi svaki muškarac!

Ovako izgleda idealna žena

Ljudi koji na prvi pogled izgledaju lepo mogu da nam postanu vrlo ružni kada ih malo bolje upoznamo, dok neke osobe za koje bismo rekli da su prosečnog izgleda, nama su najlepši na svetu – evo zašto.

Lepota je reč snažnija od bilo kojeg prideva. Zbog nje žene padaju u očaj. Ona ih tera da drže stroge dijete i podvrgavaju se plastičnoj hirurgiji. Međutim, zar ta reč ne podrazumeva nešto više? Zar nije u pitanju „ono nešto“ što se ne može da svede samo na naš spoljašnji izgled? Šta je to što ženu čini lepom?

Ne kaže se bez razloga da je lepota u oku posmatrača. Ljudi koji na prvi pogled izgledaju lepo mogu da nam postanu vrlo ružni kada ih malo bolje upoznamo, dok neke osobe za koje bismo rekli da su prosečnog izgleda, nama su najlepši na svetu. To je dokaz da lepota nije samo fasada i da je u pitanju nešto što ne može da se svede na genetiku. Način na koji žena hoda, priča, drži do sebe, način na koji zrači iznutra, ona iskra koju poseduje. To je lepota žene. Takve žene muškarci možda ne primećuju na prvi pogled, ali im se polako „uvlače pod kožu“ svakim pogledom i razgovorom.

Ovih 10 osobina svaku ženu će da učini neodoljivom:

Njena strast je definiše više nego fizički izgled

Nema ništa lepše od strastvene žene. Ženu koja živi punim plućima i koja radi stvari s velikom strašću vredi poznavati.

Pokazuje svoje pravo lice

Šminkanje je stvar izbora i u tome nema ništa loše. Međutim, lepa žena ne oseća potrebu da sakriva svoje nedostatke pomoću mejkapa. Ona će to da učini zbog sebe, ne zbog drugih.

Ne želi da bude centar svemira

Ona ne želi da po svaku cenu bude u centru pažnje. Čini to nesvesno jer poseduje samopouzdanje i skromnost, a te osobine privlače pažnju drugih više od isforsiranih gestova.

Zna da se izražava

Nema ništa gore od devojke koja nije elokventna i ne zna da kaže šta misli. Dama koja ima svoje mišljenje može da bude očaravajuća i dokaz je da je mozak najjači afrodizijak.

Samostalna je

Žena kojoj nije neophodan muškarac kako bi živela svoj život je žena koja je sigurna u sebe. Samopouzdanje je ključ za istinsku lepotu. Njoj ne treba odobravanje drugih za svoje postupke.

Misteriozna je

Ona ne otvara usta bez razloga i ne otkriva sve svoje tajne. Nije od onih koje pričaju samo da bi čule svoj glas. Nema ništa intrigantnije od žene obavijene velom misterije. Ona je puna iznenađenja i što je više upoznajete, postaje sve lepša i lepša.

Saosećajna je

Ona ne misli samo na sebe. Saosećajna je i brižna. Žrtvovaće se zbog drugih ljudi. Ne slama srca, već ih isceljuje. To je istinska lepota.

Ima dušu

Svi znamo šta znači kada neko ne poseduje unutrašnju lepotu. S druge strane, postoje osobe koje jednostavno sijaju i u čijoj blizini bismo uvek želeli da se nalazimo.

Ima „ono nešto“

Ova osobina ne može da se izrazi rečima. Ona poseduje nešto, ali ne možete to da definišete. Ona ima taj specijalni kvalitet i ne možete da je objasnite zbog toga što to nikada u životu niste doživeli.

Otvorena je za nove izazove

Lepa žena ne zna za ograničenost. Otvorena je za nove ideje, ljude i mesta. Njena hrabrost i otvoren um su očaravajući.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.