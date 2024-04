Zašto žene kako stare, imaju sve manje ljudi oko sebe: Ovo je jedina, prava istina

„Ne prestaješ da se smeješ kada ostariš. Ostariš kada prestaneš da se smeješ.“ – Džordž Bernard Šo

Zašto žene koje stare sve manje imaju ljudi oko sebe – mnogi više nisu prisutni u njenom životu, a jedan ovaj citat i te kako otkriva istinu!

Starost je jednako zrelost; zrelost je jednako mudrost; mudrost je jednako jednostavnost, a jednostavan život je srećan život. To je ono što žena u zrelim godinama zna.

Tek kada dođemo u neke godine postajemo svesni na šta smo sve i na koga bespotrebno trošili svoju energiju. Ali, umesto da žalimo i razmišljamo šta smo mogli drugačije, važno je da se fokusiramo na ono što je sada, odnosno da godine koje slide učinimo što lepšim – da živimo!

Psiholozi su došli do zanimljivog zaključka: što je čovek zreliji, to manje zavisi od spoljnih veza. Mudre žene u zrelim godinama počinju da izbegavaju površnu komunikaciju: ne vole okupljanja do jutra uz „žvakanje“ banalnih istina, ne idu na kafu sa prijateljicom koja im ne prija samo da bi imale društvo, ne ostaju u vezama koje im ne donose dobro jer se plaše samoće, ne troše energiju na negativne ljude…

Ruska spisateljica Dajna Rubina kaže: „Tokom godina život oduzima čoveku ono glavno – iščekivanje. Iščekivanje ljubavi, bogatstva, sreće, slave… Oduzima onu srećnu jezu, strahovit otkucaj srca, bolno slatko savladavanje trenutka, sata, dana — na putu do očekivanog.“

Sa godinama čovek ima sve manje energije. Ali smanjivanje energije donosi odluku – ne želim ovu energiju da dajem negativnim ljudima i onima koji me ne poštuju i ne vole – sačuvaću je za sebe i za one koji su važni.

To je jedna od važnijih životnih mudrosti koju nam donosi proces starenja!

