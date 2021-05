Zašto žene posle tridesete teško pronalaze „pravog“

Kako žena sazreva tako joj je teže da pronađe kvalitetnog i dobrog ljubavnog partnera. Evo zašto je to tako:

One ne glume

Kada zrele žene upoznaju potencijalne partnere, one se ne pretvaraju da su nešto što nisu. One ne žele osvajati lažnim osobinama i hvalospevima. Neće se nasmejati glupim šalama i neće se suzdržati od komentara koje želi reći. Kakva je korist od glumatanja kada će istina pre ili kasnije isplivati na površinu?

Ne plaše se da kažu ono što misle

U mladim danima izbegavamo postaviti neka važna pitanja iz raznih razloga. Obično se plašimo da ne ispadnemo glupi, da ne uvredimo partnera ili da ne ostavimo lošu sliku o sebi.Zrela žena ne strahuje od toga, sve što je zanima ona će pitati. Ona zna da su nepoznate stvari mnogo gore od istine.

Otvoreno pokazuju šta žele

Zrela žena ne želi opterećivati muškarca stalnim prigovaranjima, ali postoje neke stvari o kojima ne želi da ćuti. Zatražiće ono što zaslužuje i neće pristati na nešto što je ispod njenog nivoa. Što je žena starija to više spoznaje svoju vrednost.

Neće da zavise od muškarca

Iako mnogi muškarci očekuju od žene da zavisi od njih, zrele žene to neće tolerisati. One će uvažavati snagu, muškost i uspeh, ali neće lažno glumiti da im treba njihova zaštita, prenose mediji.

