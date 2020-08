Žene bi trebalo da menjaju donji veš češće nego što to rade

Većina ljudi u svojim fijokama s donjim vešom krije bar nekoliko pari donjeg rublja starog i po par godina. Obično su to one najudobnije i teško ih se odričemo. Ali stručnjaci upozoravaju da je to veoma važno da uradite.

Ginekolog dr. Širin Lakhani objašnjava da se na donjem rublju nakuplja gomila bakterija koje se zadržavaju i nakon pranja u veš mašini.

“Donje rublje direktno dodiruje kožu i to najintimnije delove. Takođe, tkanina dolazi u kontakt s puno bakterija, i zdravih, ali i opasnih. Neka istraživanja su pokazala da čak ni pranje u mašini neće ukloniti neke bakterije kao što je Escherichia coli”, pojasnila je dr. Lakhani.

Njen savet je da donje rublje menjate novim barem jednom godišnje. Takođe, aktivnije osobe koje redovno treniraju, kaže, trebalo bi da to rade i češće.

“Moj savet je da kupujete nove gaćice svakih šest do 12 meseci”, zaključila je.

