Žene koje rade ovih 5 groznih stvari, muškarci VARAJU

Da li ste se ikad zapitali – zbog čega muškarci varaju svoje devojke/žene?

Kada dođe do preljube, za to uglavnom postoji nekoliko razloga. Može biti da je u pitanju odsustvo intimnosti u vezi, nedostatak privlačnosti ili jednostavno činjenica da ga još neko osim njegove partnerke smatra privlačnim. Bez obzira koji je razlog prevare, velike su šanse da pri susretu sa svojom ljubavnicom muškarac dobija ono što mu sa druge strane nedostaje. To se svakako odnosi i na emotivnu i na fizičku stranu. Kako biste saznali šta to navodi muškarce da varaju svoje partnerke ostanite sa nama u redovima koji slede.

VAŠA ŽELJA DA VAM ON ČITA MISLI

Žene očekuju da muškarci mogu da znaju u svakom trenutku šta one žele, naročito ako su dugo u vezi. I mada postoj šansa da se izvesan šablon stvori po ovom pitanju, velika je verovatnoća da on u 99% slučajeva neće imati pojma šta vi želite. Zato drage dame budite jasne i glasne u pogledu svojih zahteva i želja i nećete imati problema sa vašim partnerom.

IZBEGAVANJE SEKSA

Intimnost je i više nego važna u svakoj vezi. Međutim činjenica je da se ženska želja za seksom i muška u toku veze ne podudaraju. Dok žena ima nižu potrebu za seksom, muškarac u većini slučajeva ima višu. Rešenje je u zlatnoj sredini. Odnosno u pronalaženju načina da budete u dovoljnoj meri intimni s svojim partnerom čak i ako nemate seks, kako se on ne bi osetio odbačenim i neželjenim.

VAŠE ČESTE PROMENE RASPOLOŽENJA

Svako od nas je u manjoj ili većoj meri podložan promenama raspoloženja. Na početku veze obično se trudite da vaš partner ne bude u vašoj blizini kada niste raspoloženi. Međutim kako veza odmiče, sve se više oslobađate i sve češće pred partnerom pokazujete do kojih granice možete da idete. Ovo je nešto na šta bi posebno trebalo da obratite pažnju ako želite da zadržite dobar odnos sa partnerom.

LJUBOMORA SA VAŠE STRANE

Ljubomora je najjednostavniji način da veza ode u krivom smeru. Ona i više nego izvesno može da poljulja temelje veze i da vašeg partnera gurne u naručje druge osobe. Svakako radi se o obliku ljubomore koji podrazumeva stalno proveravanje partnerove lokacije i stvari koje trenutno radi.

POVERAVANJE DETALJA O VAŠEM SEKUSALNOM ŽIVOTU PRIJATELJICAMA

Muškarci zaista nemaju potrebu da svojim prijateljima pričaju o tome koliko im je sa vama uzbudljiv seksualni život. S druge strane žene su te koje sa svojom najboljom prijateljicom vole da podele i najmanju sitnicu. Ovakvo žensko ponašanje muškarci smatraju vrlo iritantnim i ako saznaju da to radite, vrlo rado će vam „dati temu o kojoj nećete znati ništa“ – onu sa njegovom ljubavnicom u glavnoj ulozi umesto vas.

