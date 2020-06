Žene koje rađaju u ovim godinama imaju natprosečno inteligentnu decu

Da li postoji pravo vreme za trudnoću? Ovo pitanje i danas izaziva raspravu među ljudima, a čini se da pravi odgovor zapravo i ne postoji. Svaka žena je za majčinstvo spremna u neko svoje vreme

Planiranje trudnoće je postao jedan od najvažnijih zadataka žena jer one žele da rode decu onda kada one misle da je to najbolje. Nekim damama je svejedno da li će roditi sa 25 ili 35, ali ipak starosna dob žene može da utiče na potomstvo, pokazalo je jedno istraživanje…

Da li postoji pravo vreme za trudnoću? Ovo pitanje i danas izaziva raspravu među ljudima, a čini se da pravi odgovor zapravo i ne postoji. Svaka žena je za majčinstvo spremna u neko svoje vreme.

Ipak, ako planirate da ostanete trudne, ne bi bilo loše da znate da su naučnici otkrili da se najinteligentnija djeca rađaju u određenim godinama majke.

Istraživanje je trajalo nekoliko godina, a glavna tema im je bila zdravlje i intelekt deteta. Prema njihovim rezultatima, zlatne godine za rađanje dece su tridesete.

Kognitivni testovi pokazali su da su deca koje su majke rodile u svojim 30-tim bez ikakve sumnje znatno inteligentnija od djece koja su se rodila u dvadesetima.

Ako se pitate zbog čega je to tako, žene koje su prvo dete dobile u tridesetima se zapravo nalaze usred života, uglavnom su obrazovanije i imaju veća primanja. Osim toga, one imaju veće šanse da stabilizuju svoju vezu sa djecom i stvaraju jaku psihološku strukturu deteta, a zahvaljujući finansijama mogu da ulože novac za sve potrebe deteta, kao i da ga podrže u njegovim hobijima. Takođe, često su u stabilnijim emotivnim vezama i smatra se da su planirale trudnoću.

Žene koje rađaju decu u četrdesetim navodno duže doje decu i češće im čitaju, pokazala je studija. Zbog toga, deca su često sklona gojaznosti, jer se starije majke manje igraju sa decom.

