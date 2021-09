Žene oprez: 3 loše navike će OTERATI svakog muškarca od vas

Sve veze imaju svoje faze u kojima je sve lepo ili u kojima ništa nije. Ukoliko prebrodite sve periode imate šansu za dugu i lepu vezu. Najbitnije je da od samog početka znate šta nikako ne smete da radite ukoliko želite da ga zadržite.

Opsednuti ste njime

Ako vam na poruku ne odgovori u roku od pet minuta, odmah ga zovete i pitate šta to nije u redu. Već ga u ponedeljak zapitkujete šta želi da radite za vikend, a sve njegove predloge prihvatate i zapravo nemate mišljenje u ovoj vezi!

Ukratko, dopustili ste da vas vrti oko malog prsta, on to oseća i sve je manje zainteresovan. To im je dosadno i neprivlačno, pa takve devojke redovno ostavljaju. Uvek se potrudite da pomalo budete neuhvatljiva lovina, prenosi Glossy.

Muškarce impresionira svestrana, žena koja ima puno samopouzdanja, širok spektar sopstvenih interesa, kojih se ni zbog koga neće odreći.

Posesivni ste

Naljutili ste se kad je otišao na kafu s prijateljicom iz detinjstva, ili kad ga je kolega s posla nagovorio da izađu u muški provod , a i njegova mama vam ide na živce jer šta ima da ga zove svako veče.

U njegovom muškom društvu verovatno imate neki životinjski nadimak tipa zmija ili pirana, a žensko društvo više nema jer ste uspešno rasterali sve njegove prijateljice. Kad hemija malo popusti, shvatiće da više tako ne želi da živi.

Previše ste kritični

Ismejavate njegov modni stil, prigovarate mu kako vozi… Dok vas jednog dana ne bude pitao šta vi uopšte tražite sa njim i zašto ne nađete dečka po svojoj meri, a on će sigurno pronaći devojku koja ga neće kritikovati za svaku sitnicu!

