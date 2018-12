Žene u kasnim tridesetim – tetkaste ili NEODOLJIVE?

Zašto žene kad pređu kraj tridesetih postanu nekako tetkaste i retko koja dobro izgleda?

E kad pročitam da žena tek sa četrdeset shvati šta želi, onda znam da ni tada to ne zna nego misli da zna. Koje je to vređanje, odn. koji to tenkre moraš biti i koliko glup da ti prođe pola života da bi shvatio šta želiš. Koma. (sinnke)

Sasvim suprotno, ja primećujem: izgledaju odlično, a pri tom imaju neku harizmu specifičnu, jer sada znaju uglavnom i ko su i šta žele i koji su dometi do kojih mogu da dobace. Gde ti vidiš te tetkice? Baš obrnuto, ima i onih od 30+ koje idu u suprotnu krajnost , niti su tetkice niti su ove žene u pravom smislu te reči nego glumataju šiparice i oblače se ko ludače. Dobar izgled mora da prati i odeća u skladu sa godinama. Koliko god da je neka zgodna i privlačna ako ima 30 ili 40 godina, naravno da joj ne pristaje odeća za tinejdžerke, jer ne izgleda ni malo seksi već jeftino.(Kiyko)

, niti su tetkice niti su ove žene u pravom smislu te reči nego glumataju šiparice i oblače se ko ludače. Dobar izgled mora da prati i odeća u skladu sa godinama. Koliko god da je neka zgodna i privlačna ako ima 30 ili 40 godina, naravno da joj ne pristaje odeća za tinejdžerke, jer ne izgleda ni malo seksi već jeftino.(Kiyko) Ništa ljepše nego vidjeti ženu sa dobrim nogama, u kasnim tridesetim… u dubokim starkama. Ove fensi tetice su mi odvratne… (Klonirani Šime)

Deder :)) Sa 30 je potpuno uobličena, što ne znači da je to trenutni proces, to traje i traje, te neke godine su potpuno zatvaranje tog kruga, što ne znači da to važi za sve žene. (Kiyko)

